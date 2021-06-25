A segunda-feira (28/06) terá live de Flávio Venturini

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MÚSICA
Flávio Venturini
O cantor mineiro se apresenta às 21h, no canal no YouTube do Sesc Minas Gerais.
TEATRO
Uma Peça para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A atuação/mediação é de Thiago mendonça. Temporada: 06 a 28 de junho, domingos e segundas, às 20h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
O Despertar da Primavera
Montagem virtual do clássico da dramaturgia mundial, feita pela Cia. Epílogo. A adaptação é de Luccas Papp. Temporada: 7 a 28 de junho, segundas, às 20h. Ingresso: R$ 20; R$ 40; R$ 60. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 80 minutos. Classificação Indicartiva: 10 anos.
Reencontro
Comédia virtual com realização da Cia. AMMA. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.