Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

A segunda-feira (27) terá live de Maurício Einhorn; confira a agenda

O monólogo "Frida Kahlo - Viva La Vida", interpretado por Christiane Tricerri, é outra atração a ser desfrutada na web

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 10:19

Publicado em 

27 jul 2020 às 10:19
O compositor gaitistas Maurício Einhorn
O compositor e gaitista Maurício Einhorn Crédito: Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais 

Clube Big Beatles convida

Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Carleba, o baterista da Raulzito & Os Panteras.

Maurício Einhorn

Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com participação de Natan Gomes.  

Nano Vianna

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. A live será uma ação de pré-lançamento do clip AcAlma. O repertório contará com canções compostas durante o período de isolamento. 

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Fagner. 

Teresa Cristina

Live Dg3 com Vinny Brito

Pagode do Lurinho

Teatro Online 

Frida Kahlo- Viva La Vida

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Christiane Tricerri.

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados