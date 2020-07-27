A segunda-feira (27) terá live de Maurício Einhorn; confira a agenda

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Lives Musicais
Clube Big Beatles convida
Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Carleba, o baterista da Raulzito & Os Panteras.
Maurício Einhorn
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com participação de Natan Gomes.
Nano Vianna
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. A live será uma ação de pré-lançamento do clip AcAlma. O repertório contará com canções compostas durante o período de isolamento.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Fagner.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Live Dg3 com Vinny Brito
Pagode do Lurinho
Às 20h, no canal no YouTube RRB Samba.
Teatro Online
Frida Kahlo- Viva La Vida
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Christiane Tricerri.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma: