A segunda-feira (21/12) terá peça on-line estrelada por Luisa Arraes

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TEATRO
Terminal Só
O espetáculo digital com direção de Nelson Baskerville, composto por 24 atrizes e atores, apresenta crônicas criadas no isolamento durante a pandemia causada pelo Coronavírus. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: No site Sympla. A peça contém quatro atos, cada um durando uma hora. Classificação: 18 anos.
Nunca Estive Aqui Antes
Espetáculo on-line com a atuação de Luisa Arraes e direção de Nelson Baskerville. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 50. Venda: No site Sympla Streaming.
Os Cegos
Peça digital criada a partir da obra de Michel de Ghelderone. O espetáculo gratuito conta com a direção, dramaturgia e adaptação feita por Márcio Abreu. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Todos os Sonhos do Mundo
Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito ou R$ 10. Venda: No site Sympla.
Será ou não Será
Espetáculo on-line gratuito com direção de Julia Bobrow. No elenco Nicole Puzzi e Beatriz Medina. Às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A peça é resultado do concurso cultural “Dramaturgias em Pandemia”, que selecionou seis textos curtos.
Quase Sempre um Sonho
Espetáculo on-line gratuito com direção de Eduardo Chagas. No elenco Cristiane Santos, Mariana França e Safira Santos. Às 23h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A peça é resultado do concurso cultural “Dramaturgias em Pandemia”, que selecionou seis textos curtos.
CINEMA
Mostra Lima Duarte: profissão ator
De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro. Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio".