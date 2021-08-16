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A segunda-feira (16/08) terá estreia on-line de peça "Corte"

A programação cultural do dia também conta com espetáculo virtual para a criançada "Vento Forte Para Água e Sabão"; confira

Publicado em 

16 ago 2021 às 15:03

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 15:03

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

TEATRO

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita ocorre a partir desta segunda-feira (16), às 20h, até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

Desfazenda - Me Enterrem Fora Desse Lugar

Espetáculo virtual com dramaturgia de Lucas Moura e direção de Roberta Estrela D'Alva. A peça será transmitida no YouTube, às 20h. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos: R$ 0 a R$ 20. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 70 minutos. Venda: no site Sympla.

Cascavel

Espetáculo virtual com texto de Catrina McHugh e direção de Sérgio Ferrara. Sua transmissão ocorre a partir das 00h, no YouTube, estando liberada para acesso até o final do dia. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.

INFANTIL

Vento Forte Para Água e Sabão

Espetáculo virtual da Companhia Fiandeiros de Teatro. Sua exibição gratuita teve início no último dia 15 e segue até 29 de agosto, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

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