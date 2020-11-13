Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

A segunda-feira (16) terá peça "Oboró- Masculinidades Negras" on-line

A programação do dia também contará com espetáculos digitais "Mãe Arrependida" e "Todos os sonhos do mundo"; confira a agenda

Publicado em 

13 nov 2020 às 17:01

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:01

O espetáculo
O espetáculo "Oboró Masculinidades Negras" Crédito: Julio Ricardo/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Música

58º Festival Villa-Lobos

No ano de 2020 o festival contará com atrações digitais de 9 a 27 de novembro. Na segunda (16) terá apresentação do Gruopo Coroá, com regência de Ignez Perdigão. Ela será exibida às 16h, no canal no YouTube Museu Villa Lobos. 

Teatro

Oboró- Masculinidades Negras

Espetáculo on-line com texto de Adalberto Neto e direção de Rodrigo França. Sua exibição ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: de R$ 15 a R$ 150. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 40 minutos. Temporada: 9 a 30 de novembro. 

Todos os Sonhos do Mundo

Monólogo com texto e atuação de Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla. Duração: 60 minutos. 

Mãe Arrependida

Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória
Imagem de destaque
Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados