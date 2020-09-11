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A segunda-feira (14) terá apresentação live com a cantora Julia Mestre

A programação também contará com o monólogo online  do ator Ivam Cabral "Todos os Sonhos do Mundo"; confira a agenda

Publicado em 

11 set 2020 às 18:18

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 18:18

A cantora Julia Mestre
A cantora Julia Mestre Crédito: Reprodução/ YouTube, Canal Música na Varanda

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Anos 70 no Brasil

O músico João Felippe  e Julia Mestretocam músicas de importantes compositoras brasileiras e também repertório autoral. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No Site Sympla.

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais. 

Teresa Cristina

Andre Matos A Live

Proveta e Penezzi

Teatro

Todos os Sonhos do Mundo

Monólogo de Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$ 10; R$ 20; R$ 50; R$ 100; R$ 250. Venda: No site Sympla

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