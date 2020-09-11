A segunda-feira (14) terá apresentação live com a cantora Julia Mestre

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Lives Musicais
Anos 70 no Brasil
O músico João Felippe e Julia Mestretocam músicas de importantes compositoras brasileiras e também repertório autoral. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No Site Sympla.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais.
Teresa Cristina
Andre Matos A Live
Às 20h, no canal no YouTube do Uol.
Proveta e Penezzi
Teatro
Todos os Sonhos do Mundo
Monólogo de Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$ 10; R$ 20; R$ 50; R$ 100; R$ 250. Venda: No site Sympla.