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A segunda-feira (12/04) terá espetáculo on-line "Despedida de Solteiro"

Além da peça com texto de Arthur Schnitzler e direção de Eduardo Tolentino de Araujo, a programação contará com outras produções de teatro digital

Publicado em 

09 abr 2021 às 17:11

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:11

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

Despedida de Solteiro

Espetáculo on-line com texto de Arthur Schnitzler e direção de Eduardo Tolentino de Araujo. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming, às 19h. Ingressos: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla.

Pink Star

Espetáculo de comédia digital adaptado do original de 2017, com direção de Rodolfo García Vázquez. Sua temporada vai de 2 a 26 de abril, sextas e sábados, às 23h; domingos e segundas, às 21h. A transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos.

A Genealogia Celeste de uma Dança

Monólogo virtual com atuação de Luciano Chirolli e texto de Juliana Leite. Sua transmissão ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser adquirido no site Sympla.

Rainha

Espetáculo virtal com texto de Guilherme Gonzalez e direção de Márcio Macena. A atuação fica por conta de Sérgio Rufino. Sua transmissão ocorre às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 45. Venda: no site Sympla.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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