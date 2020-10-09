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Agenda

A segunda-feira (12) terá espetáculos on-line para a criançada

A programação vai contar com a transmissão digital do show de bonecos  "O som das Cores", contação de histórias e mais

Publicado em 

09 out 2020 às 17:35

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 17:35

Espetáculo
Espetáculo "O som das cores", da Catibrum Catibrum Cia. de Bonecos Crédito: Isabelle Neri/ Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Infantil

Festival Arte Como Respiro- Edição Cênicas/Infatil

Espetáculos para a criançada, gravados e disponibilizados a partir das 15h, no site do Itaú Cultural. Os shows gratuitos ficam no ar até o dia seguinte, no mesmo horário, totalizando 24h. Confira os espetáculos lançados no dia:

“Que História Contar?”

O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai  de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia. 

Chão de Letras

De 12 a 17 de outubro a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim disponibilizará um vídeo  de uma das contadoras do Grupo Chão de Letras a cada dia. As gravações serão disponibilizados no Instagram @grupochaodeletras, sempre às 8h da manhã. Confira a história do dia:

Lives Musicais

Segunda Musical Teatro PetraGold - DOLORES, CARMEM, ISAURA, PRESENTES!

Apresentação musical  da cantora e atriz Soraya Ravenle com o violonista e diretor musical Luis Filipe de Lima tendo no repertório sucessos de Dolores Duran, Carmem Miranda e Isaurinha Garcia. Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$30 a R$ 200. Venda: No site Sympla. 

Dan Santos convida Flávio Lima para bate-papo musical

Cinema

Mostras Cine.Ema  e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Premiação mostra de cinema Mov.Cidade (Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular)

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