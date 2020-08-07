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Agenda

O pianista Jonathan Ferr vai agitar a segunda-feira (10) com live show

A programação também terá teatro, contando com o monólogo "Onde Estão As Mãos, Esta Noite", interpretado pela atriz Karen Coelho

Publicado em 

07 ago 2020 às 17:01

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 17:01

Jonathan Ferr
O pianista de Jazz Jonathan Ferr Crédito: João Victor Medeiros/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais 

Clube Big Beatles Convida

Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo musical de Edu Henning com o produtor e compositor Pablo Bispo.

Jonathan Ferr

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Almir Sater e Renato Teixeira.  

Teresa Cristina

Rayan Alves

Leoni

Às 21h, no canal no YouTube do cantor.  O tema da live será o disco "Ao Vivo", que completa 15 anos em 2020.

Metallica- Gravado

Às 21h, no canal no YouTube da banda. Ao vivo em Muni

Teatro Online 

Onde Estão As Mãos, Esta Noite - Monólogo com Karen Coelho

Às 20h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (ingresso amigo); R$ 20 (ingresso camarada) ; R$ 30 (ingresso contribuição); R$ 50 (apoiador). Venda: No site Sympla.

A Cobradora

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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