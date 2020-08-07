O pianista Jonathan Ferr vai agitar a segunda-feira (10) com live show

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Lives Musicais
Clube Big Beatles Convida
Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo musical de Edu Henning com o produtor e compositor Pablo Bispo.
Jonathan Ferr
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Almir Sater e Renato Teixeira.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil Instagram da cantora.
Rayan Alves
Leoni
Às 21h, no canal no YouTube do cantor. O tema da live será o disco "Ao Vivo", que completa 15 anos em 2020.
Metallica- Gravado
Às 21h, no canal no YouTube da banda. Ao vivo em Muni
Teatro Online
Onde Estão As Mãos, Esta Noite - Monólogo com Karen Coelho
Às 20h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (ingresso amigo); R$ 20 (ingresso camarada) ; R$ 30 (ingresso contribuição); R$ 50 (apoiador). Venda: No site Sympla.
A Cobradora
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Maria Alencar.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma: