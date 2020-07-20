A quinta-feira (23) contará com apresentação live do cantor Rael

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Lives Musicais
Sérgio Pererê e Acauã Ranne
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Rael
Cecitonio Coelho
Às 21h, no canal no YouTube do cantor. No repertório músicas autorais.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Fábio Pinel Convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. A live será um bate-papo com o músico Nícola Pasolini.
Apresentação de Dança Online
3 Solos em 1 Tempo
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a dançarina Denise Stutz.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.