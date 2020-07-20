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A quinta-feira (23) contará com apresentação live do cantor Rael

Na programação também haverá a apresentação de dança "3 Solos em 1 Tempo", com a dançarina Denise Stutz

Publicado em 

20 jul 2020 às 16:14

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 16:14

O músico Rael
O rapper Rael irá se apresentar em live na quinta-feira (23) Crédito: João Wainer/Divulgação

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Sérgio Pererê e Acauã Ranne

Rael

Cecitonio Coelho

Às 21h, no canal no YouTube do cantor. No repertório músicas autorais. 

Teresa Cristina

Fábio Pinel Convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. A live será um bate-papo com o músico Nícola Pasolini. 

Apresentação de Dança Online

3 Solos em 1 Tempo

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a dançarina Denise Stutz. 

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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