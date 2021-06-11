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A quinta-feira (17/06) será de show on-line da cantora Olívia de Amores

Peça virtual "Paulo Freire, O Andarilho da Utopia", com atuação de Richard Riguetti, também compõem a programação do dia

Publicado em 

11 jun 2021 às 17:26

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:26

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Olívia de Amores

A cantora e compositora amazonense se apresenta às 20h, no Zoom, accessível via Sympla Straming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre. Com interpretação em libras. 

São João de Todos

O festival arraía ocorre no canal no YouTube Sua Música e conta com diversas atrações, tendo sido iniciado na quarta (16), ele segue até o domingo (20). Confira as atrações do dia, a partir das 19h30: Biu do Piseiro, Vitor Dernandes, Gil Bala e Aldair Playboy.

TEATRO

Paulo Freire, O Andarilho da Utopia

Espetáculo virtual com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Junior Santos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25 a R$75. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos. 

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

O Amor é Uma Conexão Interrompida

Espetáculo virtual com direção de Marco Antonio Oliveira e texto baseado em obra de Lola Arias. Sua transmissão ocorre às 21h, no portal Teatro WeDo!. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação indicativa: 14 anos. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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