A quinta-feira (17) terá apresentação digital de Seu Jorge

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Lives Musicais
Dudah
Às 19h30, no canal no YouTube da cantora . Apresentada por Luis Paulo Trione
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais.
Teresa Cristina
Carlinhos Vergueiro
Seu Jorge convida Vanessa da Mata
Às 19h30, no canal no YouTube do Bradesco Teatro.
Thiago Miranda
Às 19h30, no canal no YouTube do cantor.
Diego e Arnaldo
Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação "De Volta aos Bares 2".
Vini Costta
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
André Moraes
Às 22h, no aplicativo BeApp.
Multicultural
SEMANA #3 CULTURA CONECTA
A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube, Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia:
Teatro On-line
A Lista
Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quintas e sextas de 3 a 25 de setembro.