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A quinta-feira (17) terá apresentação digital de Seu Jorge

Na live, Vanessa da Mata será convidada do cantor. A programação do dia também contará com show on-line do cantor Carlinhos Vergueiro

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:50

Publicado em 

11 set 2020 às 19:50
O cantor Seu Jorge
O cantor Seu Jorge Crédito: Cena do filme "A vida marinha com Steve Zissou"/ Reprodução

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Lives Musicais

Dudah

Às 19h30, no canal no YouTube da cantora . Apresentada por Luis Paulo Trione

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais.

Teresa Cristina

Carlinhos Vergueiro

Seu Jorge convida Vanessa da Mata

Thiago Miranda

Diego e Arnaldo

Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação "De Volta aos Bares 2". 

Vini Costta

André Moraes

Às 22h, no aplicativo BeApp.

Multicultural

SEMANA #3 CULTURA CONECTA

A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTubeFacebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: 

Teatro On-line

A Lista

Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quintas e sextas de 3 a 25 de setembro.

Apresentação de Dança Digital

"VerTigem"- Cia Gente

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