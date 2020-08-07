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Agenda

A quinta-feira (13) contará com live musical de Marcelo Serrado

O ator será acompanhado na apresentação pela pianista Cláudia Elizeu; confira a programação

Publicado em 

07 ago 2020 às 14:53

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 14:53

Marcelo Serrado
Marcelo Serrado Crédito: Globo/Paulo Belote

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais 

Grupo Teresa

Às 20h, no canal no YouTube da banda. Tocando pagode dos anos 90. 

Marcelo Serrado canta de Frank a Wando

Às 19h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Ingressos: Preço à escolha do comprador; gratuito; R$ 10 ou R$ 30. Venda: No site Sympla. Com a pianista Cláudia Elizeu.

Cecitonio Coelho

Às 21h, no canal no YouTube do cantor. Cantando músicas autorais.

Tim Bernardes

Sérgio Lopes

Laura Conceição

Às 21h, no canal no YouTube da cantora. Com a apresentação "Lunática". 

Fióti

Às 22h, no aplicativo BeApp. 

Rafael Lima

Às 19h30, no canal no YouTube do cantor. Tocando grandes sucessos do Djavan. 

Java Roots Alive

Multicultural

Mostra On-line de Arte e Cultura de Vitória

Às 10h, vídeos de diversas apresentações dos alunos do Circuito Cultural do  Museu Capixaba do Negro (Mucane) e da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), serão disponibilizadas no canal no YouTube da Prefeitura de Vitória. As produções culturais foram produzidas durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. Confira os vídeos que serão postados na quinta-feira:

Apresentação de Dança Online

Gabinete de Curiosidades

Teatro Online 

Uma História de Amor ou um Rato Astronauta? (Livre)

Às 20h, no aplicativo Zoom. Para ter acesso ao link entre na página no Sympla do evento para garantir seu ingresso gratuito e receber o acesso por e-mail. Ingressos limitados, 100 participantes por sessão. 

Exposição digital 

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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