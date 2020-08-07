A quinta-feira (13) contará com live musical de Marcelo Serrado

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Lives Musicais
Grupo Teresa
Às 20h, no canal no YouTube da banda. Tocando pagode dos anos 90.
Marcelo Serrado canta de Frank a Wando
Às 19h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Ingressos: Preço à escolha do comprador; gratuito; R$ 10 ou R$ 30. Venda: No site Sympla. Com a pianista Cláudia Elizeu.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no canal no YouTube do cantor. Cantando músicas autorais.
Tim Bernardes
Sérgio Lopes
Às 20h, no canal no Youtube do cantor.
Laura Conceição
Às 21h, no canal no YouTube da cantora. Com a apresentação "Lunática".
Fióti
Às 22h, no aplicativo BeApp.
Rafael Lima
Às 19h30, no canal no YouTube do cantor. Tocando grandes sucessos do Djavan.
Java Roots Alive
Às 20h30, no canal no YouTube da banda.
Multicultural
Mostra On-line de Arte e Cultura de Vitória
Às 10h, vídeos de diversas apresentações dos alunos do Circuito Cultural do Museu Capixaba do Negro (Mucane) e da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), serão disponibilizadas no canal no YouTube da Prefeitura de Vitória. As produções culturais foram produzidas durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. Confira os vídeos que serão postados na quinta-feira:
Apresentação de Dança Online
Gabinete de Curiosidades
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. ComLuciane Ramos-Silva.
Teatro Online
Uma História de Amor ou um Rato Astronauta? (Livre)
Às 20h, no aplicativo Zoom. Para ter acesso ao link entre na página no Sympla do evento para garantir seu ingresso gratuito e receber o acesso por e-mail. Ingressos limitados, 100 participantes por sessão.
Exposição digital
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.