A quarta-feira (28) contará com espetáculo digital "Huis Clos Pandèmie"

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Live Musical
Teresa Cristina
Às 20h, em seu perfil no Instagram. A cantora se apresenta diariamente via live durante a pandemia.
DJ Jazzy Jeff
Às 13h, no aplicativo BeApp.
DJ Maseo Of De La Soul
Às 14h, no aplicativo BeApp.
LP Giobbi
Às 14h30, no aplicativo BeApp
Teatro
Huis Clos Pandèmie
O espetáculo, que faz parte da mostra oficial da 16ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, será transmitida às 20h, no Zoom, no canal no YouTube e Facebook do festival. Após o espetáculo, acontecerá um bate-papo sobre a nova experiência artística, ao trazer um texto clássico para o formato virtual. Gratuita, a peça tem direção de Vanessa Frisso e é uma montagem do Coletivo Arteé, da Serra. Reservas de convites para a sala do Zoom estão abertas no site Sympla. Classificação: 16 anos.
Uma Vela Para Deus, e Outra Pro Diabo (Gravado)
O espetáculo faz parte da mostra oficial da 16ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória. Ele será transmitido às 17h, no Zoom, no canal no YouTube e Facebook do festival. Gratuita, a peça tem direção de Nieve Matos e é um trabalho da Turma II do Curso Técnico de Teatro da FAFI, Vitória. Reservas de convites para a sala do Zoom estão abertas no site Sympla. Classificação: 12 anos.
Quatro Faces do Amor
Espetáculo on-line com os atores Jarbas Homem de Mello, Amanda Acosta, André Dias e Sabrina Korgut. Às 19h45, no Inaclive. Ingressos: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. As instruções de acesso ao show serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.
Diários do Abismo
Peça digital com texto adaptado da obra de Maura Lopes Cançado por Pedro Brício, com a atriz Maria Padilha. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Música ao vivo
Mirano Schuler Trio
O grupo musical, composto por Mirano Schuler (acordeon); João Augusto (bateria); e Sergio Rouver (saxofone), irá tocar músicas imortais de diversas partes do mundo, inclusive da Itália. O som tem início às 20h, na Vila Rusticana (Av. Antonio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa, Vila Velha). Sem cobrança de couvert.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.