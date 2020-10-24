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A quarta-feira (28) contará com espetáculo digital "Huis Clos Pandèmie"

A peça é do Coletivo Arteé e integrará a programação do Festival Nacional de Teatro da Cidade de Vitória; confira a agenda

Publicado em 

23 out 2020 às 23:48

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 23:48

Cena do teaser da peça digital
Cena do teaser da peça digital "Houis Clos Pandémie" Crédito: Reprodução/ Facebook Coletivo Arteé

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musical 

Teresa Cristina

Às 20h, em seu perfil no Instagram. A cantora se apresenta diariamente via live durante a pandemia. 

DJ Jazzy Jeff

Às 13h, no aplicativo BeApp.

DJ Maseo Of De La Soul

Às 14h, no aplicativo BeApp.

LP Giobbi

Às 14h30, no aplicativo BeApp

Teatro

Huis Clos Pandèmie

O espetáculo, que faz parte da mostra oficial da 16ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, será transmitida às 20h, no Zoom, no canal no YouTube e Facebook do festival. Após o espetáculo, acontecerá um bate-papo sobre a nova experiência artística, ao trazer um texto clássico para o formato virtual. Gratuita, a peça tem direção de Vanessa Frisso e é uma montagem do Coletivo Arteé, da Serra. Reservas de convites para a sala do Zoom estão abertas no site Sympla. Classificação: 16 anos.

Uma Vela Para Deus, e Outra Pro Diabo (Gravado)

O espetáculo faz parte da mostra oficial da 16ª edição do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória. Ele será transmitido às 17h, no Zoom, no canal no YouTube e Facebook do festival. Gratuita, a peça tem direção de Nieve Matos e é um trabalho da Turma II do Curso Técnico de Teatro da FAFI, Vitória. Reservas de convites para a sala do Zoom estão abertas no site Sympla. Classificação: 12 anos.

Quatro Faces do Amor

Espetáculo on-line com os atores Jarbas Homem de Mello, Amanda Acosta, André Dias e Sabrina Korgut. Às 19h45, no Inaclive. Ingressos: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. As instruções de acesso ao show serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.

Diários do Abismo

Peça digital com texto adaptado da obra de Maura Lopes Cançado por Pedro Brício, com a atriz Maria Padilha. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Música ao vivo 

Mirano Schuler Trio

O grupo musical, composto por Mirano Schuler (acordeon); João Augusto (bateria); e Sergio Rouver (saxofone), irá tocar músicas imortais de diversas partes do mundo, inclusive da Itália. O som tem início às 20h, na Vila Rusticana (Av. Antonio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa, Vila Velha). Sem cobrança de couvert. 

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

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