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A quarta-feira (23/12) contará com show live da banda Casaca

Além da apresentação capixaba, a agenda também terá mostra de cinema on-line, peça digital e outras atrações; confira a programação

Publicado em 

18 dez 2020 às 16:23

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 16:23

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

Os Cegos

Peça digital  criada a partir da obra de Michel de Ghelderone. O espetáculo gratuito conta com a direção, dramaturgia e adaptação feita  por Marcio Abreu. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom, acessível via  Sympla Streaming.

SHOW

#Emcasacomsesc

Transmissão de show gravado no Sesc Pinheiros, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. Apresentação do Trio Manuela Freua, Giovanni Tristacci e Rafael Marão em concerto inédito com temas natalinos. 

LP Giobbi

A DJ fará apresentação live às 16h30, no aplicativo BeApp.

DJ Maseo Of De La Soul

O DJ fará apresentação live às 15h, no aplicativo BeApp.

Bruna Fulô

A cantora irá se apresentar via live às 20h, em seu canal no YouTube. 

Banda Casaca

A banda capixaba irá se apresentar via live às 20h, em seu perfil no Instagram. A apresentação contará com músicas inéditas do novo álbum. 

Fafá de Belém

A cantora irá apresentar o show digital "Live Natal de Amor", às 20h, em seu canal no YouTube perfil no Facebook

Carreiro e Capataz

A dupla fará live show às 19h30, em seu canal no YouTube.

Herança Negra

A banda  de reggae  irá se apresentar em live às 20h, no seu canal no YouTube. 

ESPECIAL

Celebração de Natal com a Família Davs

Comemoração natalina musical  da  Primeira Igreja Batista Praia da Costa com o grupo Família Davs. O evento será transmitido a partir das 19h, no site canal no YouTube da igreja

CINEMA

Mostra Lima Duarte: profissão ator

De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito  na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro.  Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio". 

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