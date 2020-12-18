A quarta-feira (23/12) contará com show live da banda Casaca

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TEATRO
Os Cegos
Peça digital criada a partir da obra de Michel de Ghelderone. O espetáculo gratuito conta com a direção, dramaturgia e adaptação feita por Marcio Abreu. Sua transmissão ocorrerá às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
SHOW
#Emcasacomsesc
Transmissão de show gravado no Sesc Pinheiros, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. Apresentação do Trio Manuela Freua, Giovanni Tristacci e Rafael Marão em concerto inédito com temas natalinos.
LP Giobbi
A DJ fará apresentação live às 16h30, no aplicativo BeApp.
DJ Maseo Of De La Soul
O DJ fará apresentação live às 15h, no aplicativo BeApp.
Bruna Fulô
A cantora irá se apresentar via live às 20h, em seu canal no YouTube.
Banda Casaca
A banda capixaba irá se apresentar via live às 20h, em seu perfil no Instagram. A apresentação contará com músicas inéditas do novo álbum.
Fafá de Belém
A cantora irá apresentar o show digital "Live Natal de Amor", às 20h, em seu canal no YouTube e perfil no Facebook.
Carreiro e Capataz
A dupla fará live show às 19h30, em seu canal no YouTube.
Herança Negra
A banda de reggae irá se apresentar em live às 20h, no seu canal no YouTube.
ESPECIAL
Celebração de Natal com a Família Davs
Comemoração natalina musical da Primeira Igreja Batista Praia da Costa com o grupo Família Davs. O evento será transmitido a partir das 19h, no site e canal no YouTube da igreja.
CINEMA
Mostra Lima Duarte: profissão ator
De 21 de dezembro a 10 de janeiro estarão disponíveis filmes que reúnem personagens consagrados do ator Lima Duarte no site Itaú Cultural. Além disso, os filmes que terão acesso gratuito na mostra virão acompanhados de comentários do curador da Ocupação Lima Duarte, Amilton Pinheiro. Serão cinco obras disponibilizadas para acesso on-line durante o período: "A Volta Para Casa"; "Corpo em Delito"; "Guerra Conjugal"; "Palavra e Utopia"; e "Sargento Getúlio".