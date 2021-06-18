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A quarta-feira (23/06) será de show on-line de Elba Ramalho

Solange Almeida também se apresenta de forma digital no dia; confira a programação cultural

Publicado em 

18 jun 2021 às 17:48

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 17:48

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Elba Ramalho

A cantora irá se apresentar em live de São João da Prefeitura Municipal de Campina Grande, São Paulo. A ex-BBB Julitte fará uma participação no show, que ocorre a partir das 19h30, no canal no YouTube e Instagram São João Campina

Solange Almeida

A cantora se apresenta às 19h, no seu canal no YouTube do Boticário. A live "Uma Saudade Chamada São João" ainda contará com a participação do ex-BBB Gil do Vigor. 

Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca e Coro

A orquestra apresenta uma série de concertos, nesta quarta-feira (23), às 19h, a apresentação contará com a participação do Coro Laboratório Juvenil do Rio de Janeiro. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube Orquestra nas Escolas

TEATRO

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Gota D'Água

Espetáculo virtual da Cia. Epílogo, com adaptação de Luccas Papp. Temporada: 09 a 30 de junho, quartas, às 20h. Ingresso: R$ 20, R$ 40, R$ 60. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 10 anos. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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