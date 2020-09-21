A quarta-feira (23) terá live show do músico Toninho Horta

Lives Musicais
Toninho Horta
DJ Jazzy Jeff
Às 13h, no aplicativo BeApp.
LP Giobbi
Às 14h30, no aplicativo BeApp.
Jorge Aragão
Teatro
O Pior de Mim
Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 17h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10, R$ 20; R$35; R$ 60; R$ 100; R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quartas de 9 a 30 de setembro, sempre às 17h.
Multicultural
SEMANA #4 CULTURA CONECTA
A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube e Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia:
Literatura
Live Livros Por Lívia - "O cotidiano e o fantástico na literatura"
A escritora e jornalista Lívia Corbellari irá fazer um bate-papo com a autora Mara Coradello, escritora de "A alegria Delicada dos Dias Comuns", sobre os caminhos entre a prosa e a poesia. A live também contará com resenha da obra. Será às 19h, no YouTube e Facebook da Secult ES, podendo ser vista também na TVE. Faz parte do projeto Cultura Conecta.