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Agenda

A quarta-feira (23) terá live show do músico Toninho Horta

A programação também contará com o monólogo digital "O Pior de Mim", com atuação e texto de Maitê Proença

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:33

Publicado em 

21 set 2020 às 14:33
O músico Toninho Horta
O músico Toninho Horta Crédito: Reprodução/ Facebook Toninho Horta

Lives Musicais 

Toninho Horta

DJ Jazzy Jeff

Às 13h, no aplicativo BeApp. 

LP Giobbi

Às 14h30, no aplicativo BeApp.

Jorge Aragão

Teatro 

O Pior de Mim

Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 17h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10, R$ 20; R$35; R$ 60; R$ 100; R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quartas de 9 a 30 de setembro, sempre às 17h. 

Multicultural

SEMANA #4 CULTURA CONECTA

A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube e Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: 

Literatura

Live Livros Por Lívia - "O cotidiano e o fantástico na literatura"

A escritora e jornalista Lívia Corbellari irá fazer um bate-papo com a autora  Mara Coradello, escritora de "A alegria Delicada dos Dias Comuns", sobre  os caminhos entre a prosa e a poesia. A live também contará com resenha da obra. Será às 19h, no YouTube e Facebook da Secult ES, podendo ser vista também na TVE. Faz parte do projeto Cultura Conecta.

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