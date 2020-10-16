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A quarta-feira (21) terá sessão on-line da peça "Diários do Abismo"

A programação também contará com diferentes mostras digitais de cinema e contação de história para crianças

Publicado em 

16 out 2020 às 17:07

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 17:07

A atriz Maria Padilha
A atriz Maria Padilha Crédito: Fernando Young/Divulgação

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Teatro

Diários do Abismo

Peça digital com texto adaptado da obra de Maura Lopes Cançado por Pedro Brício, com a atriz Maria Padilha. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Festival Arte Como Respiro- Edição Cênicas

Às 20h, apresentações cênicas serão disponibilizadas no site www.itaucultural.org.br como parte da programação do festival multicultural. Confira os espetáculos gravados que ficarão disponíveis até às 20h da quinta-feira  (22): Nordest-Side, Mirapotira e Cintia Savoli, e Santa Mala.

Infantil

“Que História Contar?”

O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai  de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia. 

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

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