A quarta-feira (19) terá apresentação live de Manoel Cordeiro

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Lives Musicais
Festival Rebel Vive
A partir das 18h, no perfil no Instagram da Audio Rebel.
Quarta de Raiz
Às 20h, no perfil no Instagram da Casa de Bamba. Com Cecitonio Coelho e Rodrigo Nogueira.
Teresa Cristina
Beatriz Azevedo
Teatro Online
Projeto Solos em Todos os Solos- Com "Hamlet Cancelado"
Às 20h, através do Zoom, acessado via Sympla Streaming. Ingressos: Preço a escolha do comprador; R$10; R$20; R$ 30; R$ 50; R$ 100; R$250. Venda: No site Sympla.
Olar Universo!
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Luciana Paes.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma: