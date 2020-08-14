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Agenda

A quarta-feira (19) terá apresentação live de Manoel Cordeiro

A programação também contará com show online de samba de Rodrigo Nogueira e Cecitonio Coelho

Publicado em 

14 ago 2020 às 13:21

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 13:21

O músico Manoel Cordeiro
O músico Manoel Cordeiro Crédito: José de Holanda/ Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Festival Rebel Vive

Quarta de Raiz

Às 20h, no perfil no Instagram da Casa de Bamba. Com Cecitonio Coelho e Rodrigo Nogueira. 

Teresa Cristina

Beatriz Azevedo

Teatro Online

Projeto Solos em Todos os Solos- Com "Hamlet Cancelado"

Às 20h, através do Zoom, acessado via Sympla Streaming. Ingressos: Preço a escolha do comprador; R$10; R$20; R$ 30; R$ 50; R$ 100; R$250. Venda: No site Sympla. 

Olar Universo!

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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