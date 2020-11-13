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Agenda

A quarta-feira (18) contará com peça on-line sobre Carolina Maria de Jesus

A programação também será marcada pelo espetáculo digital "Lá Fora, Temporal", com atuação de Analu Preste e Ary Coslov

Publicado em 

13 nov 2020 às 17:09

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:09

A atriz Andréia Ribeiro na peça
A atriz Andréia Ribeiro na peça "Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita" Crédito: Dalton Valério/Divulgação

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Música

58º Festival Villa-Lobos

No ano de 2020 o festival contará com atrações digitais de 9 a 27 de novembro. Na quarta-feira (18) terá recital do Quarteto Brasil Pandeiro. Ele será exibida às 16h, no canal no YouTube Museu Villa Lobos. 

Teatro

Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita

Peça on-line sobre a trajetória da escritora Carolina Maria de Jesus, com atuação de Andréia Ribeiro e adaptação dos textos da escritora feita por Ramon Botelho. A transmissão acontecerá via Netshow.me, às 20h. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos: R$ 15. Venda: No site Sympla.

Lá Fora, Temporal

Espetáculo digital com texto de Marcelo Aquino e direção de Cássia Vilasbôas. Com duração de 60 min, o show conta com a atuação de Analu Preste e Ary Coslov. Sua temporada será composta por apresentações sempre às 17h, nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro. Ocorrendo no Zoom, “Lá Fora, Temporal” é acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.

Mãe Arrependida

Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 9 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

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