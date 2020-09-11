A quarta-feira (16) contará com live show do grupo Vou Pro Sereno

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Lives Musicais
Teresa Cristina
Vou Pro Sereno
Às 20h, no canal no YouTube do grupo.
Thalita Rangel
Às 19h, no canal no YouTube da cantora. A apresentação é uma comemoração do Dia do Caminhoneiro.
Alaíde Costa
Especial
Webnário Cidades e Ocupação Cultural #3
Às 19h, o seminário digital irá debater os caminhos possíveis de retomada do setor cultural. Os interessados podem participar se inscrevendo no formulário do Google do evento.
Teatro Online
O Pior de Mim
Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 17h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10, R$ 20; R$35; R$ 60; R$ 100; R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quartas de 9 a 30 de setembro, sempre às 17h.
Infantil
Nem um Nem outro
Apresentação infantil gratuita, às 20h, no Zoom, acessível através do cadastro de ingresso no site Sympla. Classificação: Livre. Com intérprete de libras.