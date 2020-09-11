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A quarta-feira (16) contará com live show do grupo Vou Pro Sereno

A programação ainda terá espetáculo digital para a criançada, "Nem um Nem outro",  com os palhaços Juca Mole e Ana Banana

Publicado em 

11 set 2020 às 19:11

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:11

Grupo de samba Vou Pro Sereno
Grupo de samba Vou Pro Sereno Crédito: Washington Possato/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Teresa Cristina

Vou Pro Sereno

Thalita Rangel

Às 19h, no canal no YouTube da cantora.  A apresentação é uma comemoração do Dia do Caminhoneiro. 

Alaíde Costa

Especial

Webnário Cidades e Ocupação Cultural #3

Às 19h, o seminário digital irá debater  os caminhos possíveis de retomada do setor cultural.  Os interessados podem participar se inscrevendo no formulário do Google do evento. 

Teatro Online

O Pior de Mim

Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 17h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10, R$ 20; R$35; R$ 60; R$ 100; R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quartas de 9 a 30 de setembro, sempre às 17h. 

Infantil

Nem um Nem outro

Apresentação infantil  gratuita, às 20h, no Zoom, acessível através do cadastro de ingresso no site Sympla. Classificação: Livre. Com intérprete de libras.

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