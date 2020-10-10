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A quarta-feira (14) terá peça "Achados & Perdidos" transmitida on-line

O espetáculo infantil  da Cia. de Feitos será disponibilizado gratuitamente; confira a programação para ficar por dentro de outras atrações do dia

Publicado em 

09 out 2020 às 22:19

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 22:19

O espetáculo
O espetáculo "Achados & Perdidos" Crédito: Mariana Chama

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musical

LP Giobbi

Às 14h30, no aplicativo BeApp.

Lazzo Matumbi

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação #emcasacomsesc. 

Festival Arte como Respiro- Música

Às 20h, apresentações musicais serão disponibilizadas no site www.itaucultural.org.br como parte da programação do festival multicultural. Os artistas que terão seus shows disponíveis até às 20h do dia 15 são: Craca e Dani Nega (SP); Yane Lopes (TO); e João Amorim (AP). 

Teatro

A Noite dos Palhaços Mudos

O monólogo da La Mínima Circo e Teatro faz parte da programação #emcasacomsesc. A live será transmitida direto do palco Sesc Santana, às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Diários do Abismo

Peça digital com texto adaptado da obra de Maura Lopes Cançado por Pedro Brício, com a atriz Maria Padilha. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Infantil

Festival Arte Como Respiro- Edição Cênicas/Infatil

Espetáculos para a criançada, gravados e disponibilizados a partir das 15h, no site do Itaú Cultural. Os shows gratuitos ficam no ar até o dia seguinte, no mesmo horário, totalizando 24h. Confira o espetáculo lançado no dia:

“Que História Contar?”

O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai  de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia. 

Chão de Letras

De 12 a 17 de outubro a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim disponibilizará um vídeo  de uma das contadoras do Grupo Chão de Letras a cada dia. As gravações serão disponibilizados no Instagram @grupochaodeletras, sempre às 8h da manhã. Confira a história do dia:

Cinema

Mostras Cine.Ema  e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Festival de Documentários de Porto Alegre

Ocorrendo de 14 a 18 de outubro, o evento exibirá gratuitamente uma seleção de doze documentários gaúchos, produzidos entre 2000 e 2020, acessíveis no site da mostra. A programação inclui longas e curtas aclamados por público e crítica e filmes escolares com temas ligados à representatividade. Os trabalhos exibidos a cada dia ficarão disponíveis por 24h. Confira os títulos postados na quinta-feira (15):

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