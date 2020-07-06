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Agenda

A quarta-feira (08/07) terá apresentação live do capixaba André Prando

A programação também contará com pocket show das cantoras Fabiana Cozza e DAY

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 10:56

Publicado em 

06 jul 2020 às 10:56
Músico capixaba André Prando
Músico capixaba André Prando Crédito: Luara Zucolotto/Divulgação

Lives Musicais

Sepultura

Fabiana Cozza e Fi Maróstica

Quarta Raiz- Com Cecitonio Coelho

Às 20h, no perfil no Instagram da Casa de Bamba (@casadebambavix).

Teresa Cristina

Às 22h, no Instagram da cantora

DAY- Solidária

Às 20h, no canal no YouTube da cantora. A live tem como objetivo principal arrecadar doações para instituições de apoio á causa LGBTQIA+ e contará com canções autorais. 

André Prando

Às 20h, no canal no YouTube do cantor e em seu perfil no Instagram. A apresentação será feita em comemoração aos seu aniversário de 30 anos. 

Especial 

Bate-papo da Jucutuquara

Às 20h30, no perfil no Instagram da escola de samba. Com Vanderson Cesar e Jorge Mayko falando sobre o processo de criação de um carnaval. 

Teatro Online

Embarque Imediato

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Antonio e Rocco Pitanga.

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