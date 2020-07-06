A quarta-feira (08/07) terá apresentação live do capixaba André Prando

Lives Musicais
Sepultura
Às 16h15, no site da banda todas as quartas.
Fabiana Cozza e Fi Maróstica
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Quarta Raiz- Com Cecitonio Coelho
Às 20h, no perfil no Instagram da Casa de Bamba (@casadebambavix).
Teresa Cristina
Às 22h, no Instagram da cantora.
DAY- Solidária
Às 20h, no canal no YouTube da cantora. A live tem como objetivo principal arrecadar doações para instituições de apoio á causa LGBTQIA+ e contará com canções autorais.
André Prando
Às 20h, no canal no YouTube do cantor e em seu perfil no Instagram. A apresentação será feita em comemoração aos seu aniversário de 30 anos.
Especial
Bate-papo da Jucutuquara
Às 20h30, no perfil no Instagram da escola de samba. Com Vanderson Cesar e Jorge Mayko falando sobre o processo de criação de um carnaval.
Teatro Online
Embarque Imediato
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Antonio e Rocco Pitanga.