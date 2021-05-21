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A quarta (26/05) conta com show virtual da banda Ellefante

Peças digitais como o monólogo "O Pior de Mim", com Maitê Proença, também integram a programação do dia

Publicado em 

21 mai 2021 às 16:54

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:54

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Ellefante

A banda alternativa de Brasília se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube. 

FILME

E a Nave Vai

O filme é uma produção do Teatro Inominável, com dramaturgia e direção de Diogo Liberano. A obra será exibida de 26 a 29 de maio, sempre às 19h, no canal no YouTube do grupo.  A produção  acompanha a história de apaixonamento entre Mocinho e Gatão e reflete sobre a falta de controle que temos diante dos afetos. Esta é a primeira experiência audiovisual do grupo, que se propôs a manter a poeticidade do teatro, numa linguagem que une o cinema e as artes cênicas.

TEATRO

Prefiro às Quartas

Projeto virtual da Companhia Aldeia dos Bobos que reúne quatro peças curtas. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 a R$ 50. Venda: no site Sympla

O Pior de Mim

O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 24 de maio até às 23h59 do dia 30 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

Macbeth 2020

Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Barba Azul ou Todo Coração Tem um Bosque

Peça virtual com dramaturgia e atuação de Lígia Fonseca. Sua transmissão ocorre às 21h, na plataforma Teatro WeDo!, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.

MULTICULTURAL

1ª Mostra Povoar de Teatro de Rua

O evento virtual gratuito, que teve início no dia 24 e vai até 30 de maio, conta com espetáculos para diferentes idades, sendo eles de dança, circo e teatro, além de oficinas. A mostra tem a transmissão de suas oficinas via Zoom, com prévia inscrição virtual, através de fomulário. Já os espetáculos ocorrem no YouTube da iniciativa.  Confira a programação do dia:

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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