Wesley Safadão fará apresentação digital no sábado (24)

A agenda também contará com lives de Billie Eilish, Fundo de Quintal, a dupla Guilherme & Santiago e outros; confira a programação

16 out 2020 às 19:34

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 19:34

O cantor Wesley Safadão na live
O cantor Wesley Safadão na live "DVD WS Em Casa 2" Crédito: Reprodução/YouTube

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Drive-in

Queen Experience

Show tributo à banda que une rock e música clássica através da releitura da obra de Freedie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor. Às 22h,  no Vitória Sessions Drive-in (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória). Ingresso: R$ 150 (setor standart) e R$ 180 (setor premium) .Quantidade máxima de pessoas por carro: 5. Capacidade de Carros : 300 vagas . Vendas: No site Sympla. Classificação : livre

Lives Musicais 

2º Rio Montreux Jazz Festival

A partir das 17h, no canal no YouTube do festival. O festival vai reunir mais de 20 artistas, neste dia contará com Christian Scott Atunde; Satanley Jordan e Diego Figueireso; Letieres leite & Orkestra Rumpilezz; Hamilton de Holanda & Amaro Freitas; Som Imaginario; Pionorquestra; Camerata Jovem do RIo de Janeiro; e Luas: Bianca Gismonti, Claudia Castelo Branco e Lan Lahn.

Guilherme & Santiago com Rionegro & Solimões

Thiago Miranda

Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com a live "Maratona Acústica: Vander Lee & Zeca Baleiro". 

Festival TMDQA e Powerline

Às 15h, no canal no YouTube Tenho Mais Discos Que Amigos. A live contará com Titãs; Laura Jane Grace; Taking Back Sunday; The Get Up Kids; Ego Kill Talent; Tuyo; Baby; Akena; Radical Karma; Zander e outras. 

Live Fundo de Quintal

Às 18h30, no canal no YouTube do grupo. A live contará com a participação de Jorge Aragão; Sombrinha; Cleber Augusto; Ronaldinho; Flavinho Silva; Délcio Luiz; Almirzinho; e Arlindinho Cruz. 

Brasis no Paiol em Casa

A partir das 18h, no canal no YouTube Projeto Brasis. Confira a programação:

Carol Biazin

Billie Eilish

Às 19h, no site livestream.billieeilish.com. Com o espetáculo live "WHERE DO WE GO!". Ingresso: $ 30. 

Wesley Safadão - Live Garota Vip

Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Márcia Fellipe, Eric Land e Glaydson Gavião. 

Beethoven 250 - Orquestra Ouro Preto e Cristian Budu

Ana Cañas canta Belchior

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.

Infantil

“Que História Contar?”

O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai  de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia. 

Teatro

O Peso do Pássaro Morto

Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20 a R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.  

Paulo Freire - O Andarilho da Utopia

Monólogo com encenação de Luiz Antônio Rocha e dramaturgia de Junio Santos. Às 21h, no Zoom, acessível através do Sympla Streaming. Ingressos: R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

Este vídeo pode te interessar

