Wesley Safadão fará apresentação digital no sábado (24)

Drive-in
Queen Experience
Show tributo à banda que une rock e música clássica através da releitura da obra de Freedie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor. Às 22h, no Vitória Sessions Drive-in (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória). Ingresso: R$ 150 (setor standart) e R$ 180 (setor premium) .Quantidade máxima de pessoas por carro: 5. Capacidade de Carros : 300 vagas . Vendas: No site Sympla. Classificação : livre
Lives Musicais
2º Rio Montreux Jazz Festival
A partir das 17h, no canal no YouTube do festival. O festival vai reunir mais de 20 artistas, neste dia contará com Christian Scott Atunde; Satanley Jordan e Diego Figueireso; Letieres leite & Orkestra Rumpilezz; Hamilton de Holanda & Amaro Freitas; Som Imaginario; Pionorquestra; Camerata Jovem do RIo de Janeiro; e Luas: Bianca Gismonti, Claudia Castelo Branco e Lan Lahn.
Guilherme & Santiago com Rionegro & Solimões
Thiago Miranda
Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com a live "Maratona Acústica: Vander Lee & Zeca Baleiro".
Festival TMDQA e Powerline
Às 15h, no canal no YouTube Tenho Mais Discos Que Amigos. A live contará com Titãs; Laura Jane Grace; Taking Back Sunday; The Get Up Kids; Ego Kill Talent; Tuyo; Baby; Akena; Radical Karma; Zander e outras.
Live Fundo de Quintal
Às 18h30, no canal no YouTube do grupo. A live contará com a participação de Jorge Aragão; Sombrinha; Cleber Augusto; Ronaldinho; Flavinho Silva; Délcio Luiz; Almirzinho; e Arlindinho Cruz.
Brasis no Paiol em Casa
A partir das 18h, no canal no YouTube Projeto Brasis. Confira a programação:
Carol Biazin
Às 19h, no canal no YouTube da cantora.
Billie Eilish
Às 19h, no site livestream.billieeilish.com. Com o espetáculo live "WHERE DO WE GO!". Ingresso: $ 30.
Wesley Safadão - Live Garota Vip
Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Márcia Fellipe, Eric Land e Glaydson Gavião.
Beethoven 250 - Orquestra Ouro Preto e Cristian Budu
Ana Cañas canta Belchior
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc.
Infantil
“Que História Contar?”
O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia.
Teatro
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20 a R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.
Paulo Freire - O Andarilho da Utopia
Monólogo com encenação de Luiz Antônio Rocha e dramaturgia de Junio Santos. Às 21h, no Zoom, acessível através do Sympla Streaming. Ingressos: R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: