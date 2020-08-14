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O cantor Diogo Nogueira vai agitar o domingo (23) com live show

A programação também irá contar com peça de teatro online "O Gato do 303"; confira a agenda

Publicado em 

14 ago 2020 às 16:08

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:08

Diogo Nogueira comemorou seu aniversário em live neste domingo (26)
Diogo Nogueira comemorou seu aniversário em live neste domingo (26) Crédito: Reprodução

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Festival Rebel Vive

Késia Estácio

Cecitonio Coelho

Às 19h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Tom Jobim. 

Teresa Cristina

Diogo Nogueira

Às 12h, no canal no YouTube do cantor. Com apresentação "Live dos Pais", que ocorreria no dia 2 de agosto, mas foi adiada para 23 devido ao  cantor ter adquirido coronavírus.

Wantuir

Às 13h, no canal no YouTube "Fita Amarela". Com participação de Ito Melodia; Bruno Ribas; Serginho do Porto; Tinga; e Bateria Pura Cadência. 

Prettos

MC Cabelinho

MC Cabelinho fará live solidária em primeira apresentação do álbum ‘Ainda’.  O cantor já adiantou que a apresentação será beneficente e em prol das famílias das comunidades do PPG – Pavão, Pavãozinho e Cantagalo- favelas onde o artista cresceu. A partir das 19h, no YouTube.

Viva Cazuza Live

Show em homenagem à Cazuza, com Bruno Gouveia e Carlos Coelho (Biquini Cavadão), Evandro Mesquita e a Blitz, Frejat, Paulo Ricardo, Marina Lima, Leo Jaime, Rogério Flausino e Sandra de Sá. A partir das 20h, no canal do Overdriver Duo no YouTube

Simone

A partir das 18h, no Instagram @simoneoficial

Rodrigo Suricato

A partir das 18h, o músico apresenta o álbum, “Suricateando”, no YouTube

Xô Corô

Os artistas Fabio Porchat, Angélica, Preta Gil, Marcelo Adnet, Marcos Veras, Sidney Magal, Paulo Ricardo, Marisa Orth e Marcos Veras vão participar de uma live em homenagem ao grupo Mamonas Assassinas.  A transmissão tem a intenção de levantar recursos em prol da Ação da Cidadania e do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, cidade natal dos músicos. A partir das 17h, no canal oficial da banda no YouTube.

Fernando e Sorocaba

Live "Onde o Sol se Esconde". A partir das 16h30, no YouTube da dupla

Os.PiFest

Samuel Rosa, Davi Morais, Kiko Zambianchi, Céu, Dinho Ouro Preto, Odair José, As Bahias e a Cozinha Mineira, entre outros artistas fazem uma live solidária para a Apae de Carmo do Rio Claro. A partir das 15h, no YouTube do Os Pitais.

Fundo de Quintal

O grupo faz uma roda de samba virtual, a partir das 14h, no YouTube.

Teatro Online

O Gato do 303

Às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla. 

Pontos de Vista de um Palhaço

Festival de Teatro Online do Rio

Com a “O manual de como encontrar um bom partido”, da Trupe do Fuxico, às 18h, e o drama “12 segundos”, do Teatro do Dragão, às 19h30, no canal da Cia Banquete Cultural no YouTube.

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