O cantor Diogo Nogueira vai agitar o domingo (23) com live show

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Lives Musicais
Festival Rebel Vive
A partir das 18h, no perfil no Instagram da Audio Rebel.
Késia Estácio
Cecitonio Coelho
Às 19h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Tom Jobim.
Teresa Cristina
Diogo Nogueira
Às 12h, no canal no YouTube do cantor. Com apresentação "Live dos Pais", que ocorreria no dia 2 de agosto, mas foi adiada para 23 devido ao cantor ter adquirido coronavírus.
Wantuir
Às 13h, no canal no YouTube "Fita Amarela". Com participação de Ito Melodia; Bruno Ribas; Serginho do Porto; Tinga; e Bateria Pura Cadência.
Prettos
MC Cabelinho
MC Cabelinho fará live solidária em primeira apresentação do álbum ‘Ainda’. O cantor já adiantou que a apresentação será beneficente e em prol das famílias das comunidades do PPG – Pavão, Pavãozinho e Cantagalo- favelas onde o artista cresceu. A partir das 19h, no YouTube.
Viva Cazuza Live
Show em homenagem à Cazuza, com Bruno Gouveia e Carlos Coelho (Biquini Cavadão), Evandro Mesquita e a Blitz, Frejat, Paulo Ricardo, Marina Lima, Leo Jaime, Rogério Flausino e Sandra de Sá. A partir das 20h, no canal do Overdriver Duo no YouTube
Simone
A partir das 18h, no Instagram @simoneoficial
Rodrigo Suricato
A partir das 18h, o músico apresenta o álbum, “Suricateando”, no YouTube
Xô Corô
Os artistas Fabio Porchat, Angélica, Preta Gil, Marcelo Adnet, Marcos Veras, Sidney Magal, Paulo Ricardo, Marisa Orth e Marcos Veras vão participar de uma live em homenagem ao grupo Mamonas Assassinas. A transmissão tem a intenção de levantar recursos em prol da Ação da Cidadania e do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, cidade natal dos músicos. A partir das 17h, no canal oficial da banda no YouTube.
Fernando e Sorocaba
Live "Onde o Sol se Esconde". A partir das 16h30, no YouTube da dupla
Os.PiFest
Samuel Rosa, Davi Morais, Kiko Zambianchi, Céu, Dinho Ouro Preto, Odair José, As Bahias e a Cozinha Mineira, entre outros artistas fazem uma live solidária para a Apae de Carmo do Rio Claro. A partir das 15h, no YouTube do Os Pitais.
Fundo de Quintal
O grupo faz uma roda de samba virtual, a partir das 14h, no YouTube.
Teatro Online
O Gato do 303
Às 18h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla.
Pontos de Vista de um Palhaço
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Daniel Warren.
Festival de Teatro Online do Rio
Com a “O manual de como encontrar um bom partido”, da Trupe do Fuxico, às 18h, e o drama “12 segundos”, do Teatro do Dragão, às 19h30, no canal da Cia Banquete Cultural no YouTube.