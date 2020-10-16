A cantora Elisa Lucinda se apresentará em live na segunda-feira (19)

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Live Musical
Baile Perfumado
Apresentação musical de Luis Filipe Lima e Elisa Lucinda interpretando canções de sambistas e compositores de outras vertentes da música popular negra. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 20. Venda: No site Sympla.
Teatro
Todos os sonhos do Mundo
Monólogo digital de Ivam Cabral com sessão às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: gratuito; R$ 10. Venda: No site Sympla.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: