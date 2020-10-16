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A cantora Elisa Lucinda se apresentará em live na segunda-feira (19)

A programação do dia também contará com o monólogo digital "Todos os Sonhos do Mundo", com o ator e dramaturgo Ivam Cabral

Publicado em 

16 out 2020 às 15:25

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 15:25

O violinista Luis Filipe De Lima e a cantora Elisa Lucinda
O violinista Luis Filipe De Lima e a cantora Elisa Lucinda Crédito: Emerson Gol/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musical

Baile Perfumado

Apresentação musical de Luis Filipe Lima e Elisa Lucinda interpretando canções de sambistas e compositores de outras vertentes da música popular negra. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 20. Venda: No site Sympla.

Teatro

Todos os sonhos do Mundo

Monólogo digital de Ivam Cabral com sessão às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: gratuito; R$ 10. Venda: No site Sympla.

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

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