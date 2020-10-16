A cantora Budah vai agitar a quinta-feira (22) com live musical

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Live Musical
Budah
Às 21h, nos perfis de Instagram @mov.cidade e @budah.
Jaques e Paula Morelenbaum
Rafael Lima
Às 19h30, em seu canal no YouTube. Tocando Paralamas, Legião Urbana e Capital Inicial.
Teatro
Coisas de Mãe
Uma adaptação de Clarice Niskier do livro "Coisas de Mãe para Filha". Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
A Lista
Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lília Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quintas e sextas de 3 a 25 de setembro.
Arte
Arte e Ativismo Contra o Pó Preto
Uma conversa de Ricardo Sá com Kleber Galvêas, autor da obra "A Vale, a Vaca e a Pena" e Rogério Fraga, integrante da ong JUNTOS S.O.S ES AMBIENTAL. A transmissão vai acontecer às 19h ,no Jitsi Meet.
Dança
Sonhos Vividos
Apresentação digital da Ballet Stagium, parte da programação semanal #emcasacomsesc. A live será transmitida diretamente do palco Sesc Vila Mariana, às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal Sesc São Paulo.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita:
Projeto Metrópolis Reconecta
O Cine Metrópolis inicia às 18h30, um ciclo de exibições on-line com foco no cinema brasileiro contemporâneo, especialmente o produzido no Espírito Santo. Serão exibidos filmes de curta, média e longa-metragem uma vez por semana, seguidos de debates com diretores e convidados. Nessa quinta-feira, no Facebook e canal no YouTube do cinema, serão transmitidos dois curtas-metragens produzidos no Espírito Santo por diretoras estreantes: "Se você contar”, de Roberta Fernandes (Brasil, ES, 2017, cor, 29’), premiado no Festival É Tudo Verdade; e “Braços Vazios”, de Daiana Rocha (Brasil, ES, 2018, cor, 16’), prêmio de melhor filme pelo Júri Popular no 22º Festival de Cinema de Vitória. O debate contará com a mediação do cinema, participação das diretoras e da mestra em cinema e audiovisual Luana Cabral.