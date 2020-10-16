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A cantora Budah vai agitar a quinta-feira (22) com live musical

A programação também contará com espetáculos virtuais e mostras de cinema on-line; confira a agenda para ficar por dentro de locais e horários das transmissões

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:17

Publicado em 

16 out 2020 às 18:17
Cantora capixaba Budah
Cantora capixaba Budah Crédito: Imagem/Fabrício Christi

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musical

Budah

Às 21h, nos perfis de Instagram @mov.cidade @budah.

Jaques e Paula Morelenbaum

Rafael Lima

Às 19h30, em seu canal no YouTube. Tocando Paralamas, Legião Urbana e Capital Inicial. 

Teatro

Coisas de Mãe

Uma adaptação de Clarice Niskier do livro "Coisas de Mãe para Filha". Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: De R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

A Lista

Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lília Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quintas e sextas de 3 a 25 de setembro.

Arte

Arte e Ativismo Contra o Pó Preto

Uma conversa de Ricardo Sá com Kleber Galvêas, autor da obra "A Vale, a Vaca e a Pena" e Rogério Fraga, integrante da ong JUNTOS S.O.S ES AMBIENTAL. A transmissão vai acontecer às 19h ,no Jitsi Meet

Dança

Sonhos Vividos

Apresentação digital da Ballet Stagium, parte da programação semanal #emcasacomsesc. A live será transmitida diretamente do palco Sesc Vila Mariana, às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal Sesc São Paulo.  

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

Projeto Metrópolis Reconecta

O Cine Metrópolis inicia  às 18h30, um ciclo de exibições on-line com foco no cinema brasileiro contemporâneo, especialmente o produzido no Espírito Santo.  Serão exibidos filmes de curta, média e longa-metragem uma vez por semana, seguidos de debates com diretores e convidados.   Nessa quinta-feira, no Facebook canal no YouTube do cinema, serão transmitidos dois curtas-metragens produzidos no Espírito Santo por diretoras estreantes: "Se você contar”, de Roberta Fernandes (Brasil, ES, 2017, cor, 29’), premiado no Festival É Tudo Verdade; e “Braços Vazios”, de Daiana Rocha (Brasil, ES, 2018, cor, 16’), prêmio de melhor filme pelo Júri Popular no 22º Festival de Cinema de Vitória.  O debate contará com a mediação do cinema, participação das diretoras e da mestra em cinema e audiovisual Luana Cabral.

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