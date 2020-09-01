A cantora Alaíde Costa fará apresentação on-line na sexta-feira (4)

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Lives Musicais
Serginho Procópio da Portela (Roda de Samba)
Às 18h30, no canal no YouTube Fita Amarela.
#emcasacomsesc
Às 19h, com a cantora Marina de La Riva. A live será transmitida pelo Instagram @sescaovivo e o canal no YouTube Sesc SP.
Paraná e Matogrosso & Mathias
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando canções autorais e nacionais.
Alaíde Costa
Às 21h30, no site do projeto Cultura em Casa e em suas redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube).
Babado Novo
Às 19h, no canal no YouTube "Sua Música". Com a apresentação "Bloco UAU!"
Galocantô
Às 18h, no canal no YouTube do grupo.
Denny Denan
Às 19h, no canal no YouTube do cantor. Com participação de Filhos de Jorge.
Maurício Fleury- Gravado
Às 21h, no site e canal no YouTube do projeto Cultura em Casa. A apresentação que irá ao ar foi gravada no Teatro Sérgio Cardoso.
Dilsinho
Às 22h45, no canal no YouTube da Band.
Teatro
Um Dia a Menos
Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc SP. Com a atriz Ana Beatriz Nogueira.
Para Não Morrer
O monólogo com atuação da atriz Nena Inoue. A dramaturgia é de Francisco Mallmann, a partir da obra de Eduardo Galeano. A sessão gratura será transmitida às 20h, no Facebook do Espaço Cênico Curitiba.