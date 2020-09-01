Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

A cantora Alaíde Costa fará apresentação on-line na sexta-feira (4)

A programação também irá contar com shows live do cantor Serginho Procópio e da cantora Marina de La Riva

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 10:22

Publicado em 

01 set 2020 às 10:22
A cantora e compositora Alaíde Costa
A cantora e compositora Alaíde Costa Crédito: Pedro Henrique Ferreira/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Serginho Procópio da Portela (Roda de Samba)

#emcasacomsesc

Às 19h, com a cantora Marina de La Riva. A live será transmitida pelo Instagram @sescaovivo e o canal no YouTube Sesc SP.  

Paraná e Matogrosso & Mathias

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando canções autorais e nacionais. 

Alaíde Costa

Às 21h30, no site do projeto Cultura em Casa e em suas redes sociais (FacebookInstagram e YouTube).

Babado Novo

Às 19h, no canal no YouTube "Sua Música". Com a apresentação "Bloco UAU!"

Galocantô

Denny Denan

Às 19h, no canal no YouTube do cantor.  Com participação de Filhos de Jorge. 

Maurício Fleury- Gravado

Às 21h, no site e canal no YouTube do projeto Cultura em Casa. A apresentação que irá ao ar foi gravada no Teatro Sérgio Cardoso.

Dilsinho

Teatro 

Um Dia a Menos

Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc SP. Com a atriz Ana Beatriz Nogueira.  

Para Não Morrer

O monólogo com atuação da atriz Nena Inoue. A dramaturgia é de Francisco Mallmann, a partir da obra de Eduardo Galeano. A sessão gratura será transmitida às 20h, no Facebook do Espaço Cênico Curitiba. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados