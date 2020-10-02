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A banda Lamparina e A Primavera fará show live na terça-feira (6)

O dia também contará com a programação do 7° Vitória do Riso Festival; confira os horários e locais das transmissões na agenda

Publicado em 

02 out 2020 às 18:32

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:32

A banda mineira Lamparina e A Primavera no clipe
A banda mineira Lamparina e A Primavera no clipe "Manda Dizer". Crédito: Reprodução/ YouTube

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musicais

Lamparina e A Primavera (MG)

Às 22h30, nos perfis do Instagram @mov.cidade @lamparinaeaprimavera.

Teresa Cristina

Especial

7 º Vitória do Riso Festival

Às 14h, no canal no YouTube Tonho dos Couros. O humorista Marcelo Marrom apresentará a palestra-show “Não durma antes de sonhar”, onde ele aborda temas como bullying, preconceito, espiritualidade e superação. 

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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