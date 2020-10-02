A banda Lamparina e A Primavera fará show live na terça-feira (6)

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Live Musicais
Lamparina e A Primavera (MG)
Às 22h30, nos perfis do Instagram @mov.cidade e @lamparinaeaprimavera.
Teresa Cristina
Especial
7 º Vitória do Riso Festival
Às 14h, no canal no YouTube Tonho dos Couros. O humorista Marcelo Marrom apresentará a palestra-show “Não durma antes de sonhar”, onde ele aborda temas como bullying, preconceito, espiritualidade e superação.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: