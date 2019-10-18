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Exposição

6ª Foto Síntese - Imagem, mídia e mercado

Semana de fotografia que propõe encontro entre artistas e fotógrafos

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 16:33

Publicado em 

18 out 2019 às 16:33
A Foto Síntese é uma semana de fotografia que propõe encontro entre artistas, fotógrafos, pesquisadores e produtores de imagem. É um projeto de extensão do Curso Superior de Fotografia da UVV organizado pela professora Ignez Capovilla.
Devido ao alto consumo de imagens e a desorientação sobre elas, o evento tem o intuito de pensar os limites da fotografia contemporânea a partir de reflexões teóricas e processos práticos, para isso oferece oficinas na parte da tarde e palestras na parte da noite.
Em sua 6ª edição, no ano de 2019 a Foto Síntese pretende refletir sobre a Imagem, mídia e o mercado, proporcionando um espaço de diálogo entre a instituição, a comunidade e o mercado de trabalho, criando um ambiente de aprendizagem interdisciplinar, mais horizontal e espontâneo.

Quando?

Quarta (16), às 15h, a Sexta (18), às 22h30

Onde?

Superior de Fotografia UVV Av. Comissário José Dantas de Melo, 21., Vila Velha

Informações?

(27) 3421-2138

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