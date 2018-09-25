4ª Mostra Sesc de Música

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Redação de A Gazeta

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Publicado em 

25 set 2018 às 16:20

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 16:20

Quarta
20h: Moreati e Ana Muller
Quinta
20h: Fepaschoal e Cainã e a Vizinhança do Espelho
Sexta
20h: Júlia Papel e Danilo Diniz
Sábado
20h: Trio Aruanda e Hércules Gomes

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