31ª Festa do Morango em Pedra Azul

Programação
Sextafeira (03/08)
18h30 Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
19h Abertura da 31ª Festa do Morango
20h Eleição da 25ª Rainha da Festa do Morango
23h Show com Lorensom
Sábado (04/08)
10h Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
11h Almoço típico
12h Moda de Viola com Wagner e Edimar
13h30 Apresentação do Grupo de Danças
14h Corte da Torta Gigante
15h30 Sorteio de uma S10 AUTOMÁTICA 0KM
17h Pausa Técnica
20h Reabertura dos Portões
20h30 Show com Léo Gomes
22h30 Show com João Bosco e Vinícius
0h Show com Banda Zoom Box
Domingo (05/08)
08h Missa na Igreja Matriz
09h Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
11h Almoço típico
11h30 Apresentação do Grupo de Danças Blumen Der Erder
12h Show com Mirano Schuler
14h Apresentação do Grupo de Danças "Bergfreunde"
14h Corte da Torta Gigante
14h30 Show com Toni Boni
16h30 Apresentação do Grupo de Danças Granello Giallo
17h Show com Mexe Brasil
19h Fechamento dos Portões e Encerramento da Bilheteria
19h30 Encerramento do Evento