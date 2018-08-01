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31ª Festa do Morango em Pedra Azul

A dupla João Bosco e Vinícius será a grande atração da 31ª Festa do Morango, que acontece sempre no primeiro fim de semana de agosto, em Pedra Azul, Domingos Marins. Eles serão atração do sábado, mas a música está garantida nos três dias de evento.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 21:19

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 21:19

Programação
Sextafeira (03/08)
18h30  Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
19h  Abertura da 31ª Festa do Morango
20h  Eleição da 25ª Rainha da Festa do Morango
23h  Show com Lorensom
Sábado (04/08)
10h  Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
11h  Almoço típico
12h  Moda de Viola com Wagner e Edimar
13h30  Apresentação do Grupo de Danças
14h  Corte da Torta Gigante
15h30  Sorteio de uma S10 AUTOMÁTICA 0KM
17h  Pausa Técnica
20h  Reabertura dos Portões
20h30  Show com Léo Gomes
22h30  Show com João Bosco e Vinícius
0h  Show com Banda Zoom Box 
Domingo (05/08)
08h  Missa na Igreja Matriz
09h  Abertura dos Portões do Centro de Eventos Morangão
11h  Almoço típico
11h30  Apresentação do Grupo de Danças Blumen Der Erder
12h  Show com Mirano Schuler
14h  Apresentação do Grupo de Danças "Bergfreunde"
14h  Corte da Torta Gigante
14h30  Show com Toni Boni
16h30  Apresentação do Grupo de Danças Granello Giallo
17h  Show com Mexe Brasil
19h  Fechamento dos Portões e Encerramento da Bilheteria
19h30  Encerramento do Evento

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