3º Iriri MotoFest

PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (06)
8h - Recepção dos motociclistas pela AMOA
14h - DJ Alone
18h - Banda Cabral e os Etilicos
20h - Abertura Oficial do 3°Iririmotofest
21h - Banda Creedence Cover
23h - Dona Zaza
Sábado (07)
09h - Passeio motociclístico ao Santuário Nacional de José de Anchieta
11h - Churrasco de confraternização (Na sede AMOA ao som da Banda Crazy)
14h - DJ Alone
15h - Radical Moto Show (Rua Cezinho Felizberto)
17h - Banda Efeito na Hora
19h - Desfile da garota Iririmotofest
20h30 - Banda Mundo e Compania
22h - Banda Performace
00h - Banda Creedence Cover
Domingo (08)
13h - DJ Alone
15h - Radical Moto Show (Rua Cezinho Felizberto)
18h - Encerramento ao som da Banda Hey