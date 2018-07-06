2º Festival Gastronômico de Mata da Serra

Com início às 15h, o 2º Festival Gastronômico Festa Julina em Mata da Serra terá um telão com a transmissão ao vivo do Jogo Brasil x Bélgica, válido pelas quartas de finais da Copa do Mundo da Rússia. Com food trucks, cerveja artesanal e música ao vivo, a festa terá dois dias: sexta (06) e sábado (07).