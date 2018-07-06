2º Festival Gastronômico de Mata da Serra

ATRAÇÕES:
Sexta (6)
- Artur Nogueira e Banda Ar3 (foto). Às 20h
Sábado (7)
- Marol Espacial e Trio Lubião. Às 20h.
Publicado em
Publicado em 06 de Julho de 2018 às 16:46
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