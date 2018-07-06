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2º Festival Gastronômico de Mata da Serra

Com início às 15h, o 2º Festival Gastronômico Festa Julina em Mata da Serra terá um telão com a transmissão ao vivo do Jogo Brasil x Bélgica, válido pelas quartas de finais da Copa do Mundo da Rússia. Com food trucks, cerveja artesanal e música ao vivo, a festa terá dois dias: sexta (06) e sábado (07).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 16:46

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 16:46

ATRAÇÕES:
Sexta (6)
- Artur Nogueira e Banda Ar3 (foto). Às 20h
Sábado (7)
- Marol Espacial e Trio Lubião. Às 20h.

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