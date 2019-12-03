Entre o sim e o não, deputado Sérgio Majeski preferiu o muro

Majeski apresentou projeto de resolução que permite ao deputado se abster em votações Crédito: Tati Beling

Nas votações da Assembleia Legislativa, o painel mostra quem são os deputados presentes e como eles se posicionaram ao longo das votações. Ou é sim ou é não. E a abstenção só é permitida ao presidente da sessão. Mas hoje (3) à tarde aconteceu um fato curioso: nas apreciações dos vetos do governador Renato Casagrande (PSB), Sergio Majeski, do mesmo partido, não emitiu nem “sim” e nem “não” nas votações.

Um veto tratava do projeto de lei do deputado Alexandre Xambinho (Rede) que isenta desempregados do pagamento de taxas para tirar a CNH. A outra matéria, de autoria de Vandinho Leite (PSDB), era referente à obrigação de as concessionárias de energia de informar quando a Tarifa Social deveria ser renovada.

Deputados criticaram a atitude de alguns colegas que não estavam votando, pediram a Erick Musso (Republicanos) para se posicionar, e o presidente da Ales alertou que o parlamentar não pode se abster, mas sim se ausentar do plenário. Mesmo com essa advertência, não teve jeito: Majeski ficou sem votar.

Curiosamente, o parlamentar do PSB é conhecido por ser implacável na cobrança do cumprimento do regimento interno à mesa diretora da Casa. E ele está certo. Tão certo que deveria dar o exemplo.

Na primeiro voto apreciado hoje, também não votaram: Carlos Von (Avante), Luciano Machado (PV), Marcos Garcia (PV) e Renzo Vasconcelos (Progressistas). Na segunda, ficaram no muro: Iriny Lopes (PT) e Enivaldo dos Anjos (PSD). Esses, entretanto, omitiram-se em apenas uma votação e não são do partido do governador.

PROJETO DE MAJESKI PERMITE ABSTENÇÃO

Majeski, a propósito, apresentou no ano passado um projeto de resolução que altera o Regimento Interno da Assembleia, que permite ao deputado abster-se em votações. O socialista argumentou na ocasião que a abstenção é a possibilidade regimental que o parlamentar pode invocar quando não deseja participar da votação. Segundo ele, a medida não prejudica o quórum necessário para que os que têm opinião formada possam decidir.