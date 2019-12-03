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Leonel Ximenes

Entre o sim e o não, deputado Sérgio Majeski preferiu o muro

Parlamentar não votou contra nem a favor de dois vetos do governador Renato Casagrande (PSB), do seu partido

Públicado em 

03 dez 2019 às 19:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Majeski apresentou projeto de resolução que permite ao deputado se abster em votações Crédito: Tati Beling
Nas votações da Assembleia Legislativa, o painel mostra quem são os deputados presentes e como eles se posicionaram ao longo das votações. Ou é sim ou é não. E a abstenção só é permitida ao presidente da sessão. Mas hoje (3) à tarde aconteceu um fato curioso: nas apreciações dos vetos do governador Renato Casagrande (PSB), Sergio Majeski, do mesmo partido, não emitiu nem “sim” e nem “não” nas votações.
Um veto tratava do projeto de lei do deputado Alexandre Xambinho (Rede) que isenta desempregados do pagamento de taxas para tirar a CNH. A outra matéria, de autoria de Vandinho Leite (PSDB), era referente à obrigação de as concessionárias de energia de informar quando a Tarifa Social deveria ser renovada.
Deputados criticaram a atitude de alguns colegas que não estavam votando, pediram a Erick Musso (Republicanos) para se posicionar, e o presidente da Ales alertou que o parlamentar não pode se abster, mas sim se ausentar do plenário. Mesmo com essa advertência, não teve jeito: Majeski ficou sem votar. 
Curiosamente, o parlamentar do PSB é conhecido por ser implacável na cobrança do cumprimento do regimento interno à mesa diretora da Casa. E ele está certo. Tão certo que deveria dar o exemplo.  
Na primeiro voto apreciado hoje, também não votaram: Carlos Von (Avante), Luciano Machado (PV), Marcos Garcia (PV) e Renzo Vasconcelos (Progressistas). Na segunda, ficaram no muro: Iriny Lopes (PT) e Enivaldo dos Anjos (PSD).  Esses, entretanto,  omitiram-se  em apenas uma votação e não são do partido do governador.

PROJETO DE MAJESKI PERMITE  ABSTENÇÃO

Majeski, a propósito, apresentou no ano passado um projeto de resolução que altera o Regimento Interno da Assembleia, que permite ao deputado abster-se em votações. O socialista argumentou na ocasião que a abstenção é a possibilidade regimental que o parlamentar pode invocar quando não deseja participar da votação. Segundo ele, a medida não prejudica o quórum necessário para que os que têm opinião formada possam decidir.
“A votação simplesmente favorável ou contrária à determinada propositura não representa, muitas vezes, os anseios do legislador ou de seus representados. A abstenção viria a se tornar um remédio contra o maniqueísmo imposto pelo processo legislativo”, defendeu Majeski.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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