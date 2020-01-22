Entenda: jornalista pode ser denunciado sem investigação ou indício?

Uma decisão do Ministério Público Federal (MPF) causou surpresa no meio jurídico. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, um dos responsáveis por uma série de reportagens denominada #VazaJato, foi denunciado sem qualquer indício ou investigação. Greenwald foi denunciado pelo MPF por crime de associação criminosa e crime de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, no âmbito da Operação Spoofing.

Vale destacar que uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinava que Glenn Greenwald não fosse investigado. Por nota, a defesa do jornalista disse que a denúncia fere a liberdade de imprensa, tem o bjetivo de depreciar o trabalho jornalístico de Greenwald e do Intercept e é fruto de uma 'disputa política'. Nesta quarta-feira, no Me Explica Direito, Américo Bedê explica se uma denúncia sem investigação ou indício é válida.

Your browser does not support the audio element. Me Explica Direito - Americo Bedê - 22-01-20