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Entenda: jornalista pode ser denunciado sem investigação ou indício?

Glenn Greenwald, do site The Intercept, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF)

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 09:21

Publicado em 

22 jan 2020 às 09:21
Uma decisão do Ministério Público Federal (MPF) causou surpresa no meio jurídico. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, um dos responsáveis por uma série de reportagens denominada #VazaJato, foi denunciado sem qualquer indício ou investigação. Greenwald foi denunciado pelo MPF por crime de associação criminosa e crime de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, no âmbito da Operação Spoofing.
Vale destacar que uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinava que Glenn Greenwald não fosse investigado. Por nota, a defesa do jornalista disse que a denúncia fere a liberdade de imprensa, tem o bjetivo de depreciar o trabalho jornalístico de Greenwald e do Intercept e é fruto de uma 'disputa política'. Nesta quarta-feira, no Me Explica Direito, Américo Bedê explica se uma denúncia sem investigação ou indício é válida.
Me Explica Direito - Americo Bedê - 22-01-20
A operação Spoofing investiga um suposto ataque hacker a celulares de autoridades como o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. O Intercept publicou, no ano passado, conversas atribuídas a Moro e a procuradores da Operação Lava Jato. Segundo o site, Moro, quando ainda era juiz, orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores, o que, para o Intercept, evidencia parcialidade do então magistrado. Segundo o MPF, Glenn "auxiliou, orientou e incentivou" o grupo de hackers suspeito de ter invadido os celulares de autoridades durante o período em que os delitos foram cometidos.

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