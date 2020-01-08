Entenda a diferença entre incêndios na Austrália e queimadas na Amazônia

Bombeiros lutam para controlar o fogo em área de floresta perto de Tomerong, na Austrália Crédito: Rick Rycroft/AP

O “mundo está em chamas” é a sensação que temos nos últimos tempos. Presenciamos imensas queimadas na Amazônia no último ano, mas não só nele. E, incêndios florestais assustadores mundo a fora, como em muitas outras ocasiões, com destaque para esse descomunal fogaréu na Austrália , que passou dos limites normais para a temporada mais propícia aos incêndios naquele imenso país, sendo classificado como os piores da história.

Provavelmente, uma combinação de fatores seja a causa da intensificação do fogo na Austrália nesta temporada, que juntou o tempo normalmente quente com temperaturas mais elevada em muitos lugares, com um período também mais seco que o habitual para a época do ano em várias regiões, onde está a maioria dos focos de incêndios florestais.

Assim, poucas chuvas e temperaturas altas, uma vez iniciado o fogo, seja por causas naturais, seja por ação humana, ele fica muito difícil de ser controlado, pois os ventos ajudam a espalhar as chamas. Esse quadro parece ter por pano de fundo mudanças nas temperaturas no Oceano Índico e na região da Antártida e, possivelmente, tenha relação com as mudanças climáticas em curso.

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Cabe enfatizar que fogo na Austrália “sempre” ocorre, ou seja, é “parte do funcionamento do seu clima”, como ocorre de modo semelhante com a região de Cerrado brasileiro que, em dada época do ano, a estação seca e com umidade muito baixa pode levar a incêndios florestais ou intensificar os provocados por ação humana.

Ressalta-se que tanto lá quanto no Cerrado a vegetação é adaptada à ocorrência do fogo, ou seja, faz parte de seus processos ecológicos e, por isso, em geral, se recupera bem quando cessa. O que assusta nesta temporada de incêndios na Austrália é a enorme área atingida e os prejuízos na saúde e em vidas humanas e de animais, além das perdas patrimoniais.

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Em relação à Amazônia, é importante colocar que é um bioma úmido no qual o fogo naturalmente não faz parte de seus processos ambientais. Ou seja, na Amazônia o fogo na maioria das vezes é causado por ação humana e, em geral, sua ocorrência está ligada aos desmatamentos como forma de baixo custo de “limpar a terra” para se apropriar terras públicas, quase sempre ilegalmente, com fins de produção agropecuária ou simplesmente, para a extração das madeiras, vendidas a qualquer preço, mesmo as mais valiosas .

Incêndio na região amazônica Crédito: Dida Sampaio

E, ao contrário da Austrália e do Cerrado, a vegetação não é adaptada o uso do fogo e os impactos são enormes; e a maioria as árvores não resistem e morrem após as queimadas.

Na Austrália as leis são rígidas no tocante aos incêndios florestais no sentido de punir quem os patrocina. Enquanto que no Brasil, não só em relação à Amazônia, sempre se procura amenizar a rigidez das leis quando se trata de crimes ambientais.

E, nos últimos tempos, de forma inimaginável, os discursos de alguns governantes ecoam nesta direção e não na direção do caminho da sustentabilidade. Inclusive, curiosamente, Austrália e Brasil têm desconsiderado o aquecimento global e se alinharam aos EUA na COP 25 – A Conferência do Clima de Madri e retrocederam na agenda climática.

Incêndios florestais e queimadas ilegais não são bons em lugar algum, pois causam prejuízos ambientais diversos à saúde e até em vidas humanas e dizimam muitos animais e impactam os solos; e tendem a causar mais danos e até se intensificarem seus efeitos com o aquecimento global.

A melhor forma de fazer com que sejam mitigados seus impactos é trabalhar mais a educação ambiental, estruturar os órgãos ambientais, criar um ambiente de cooperação entre os entes federados tanto no país, como entre países; e, independente de nação, que cada cidadão tenha a certeza de que se causar dano ambiental, principalmente se atear fogo nas florestas, terá uma sanção à altura do dano que causar.