Ensino médio a distância livra governos de responsabilidades

Cleonara Maria Schwartz é professora do Centro de Educação (Ufes) e Gildo Lyone Antunes de Oliveira é professor da rede estadual

O governo federal, por meio do Ministério da Educação, de uma certa forma, em 25 de maio de 2017, com a aprovação do Decreto 9.057/2017 que regulamentou o art. 80 da Lei 9394/96, já autorizou a oferta da educação básica na modalidade a distância, resguardadas as condições de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados para essa finalidade.

É preocupante a oferta de 40% da carga didática do ensino médio nessa modalidade de ensino, pois ela contribuirá, a nosso ver, para o esvaziamento das escolas regulares públicas e, com isso, para a desresponsabilização do poder público, no que diz respeito a investimentos na expansão, na melhoria da infraestrutura das unidades de ensino e nas condições de trabalho e valorização dos profissionais que atuam nas escolas.

Ensino a distância Crédito: Internet

Essa proposta favorecerá para dois formatos de escolas: as escolas regulares, voltadas para determinada parcela da população, e as escolas com ensino não presencial para, possivelmente, os jovens das classes menos favorecidas socioeconomicamente, que necessitam conjugar estudo e trabalho, instaurando, assim, um processo segregador na Educação Básica.

Vale considerar que a medida irá comprometer a formação crítica e sólida de jovens e adultos, pois atribuirá a eles a responsabilidade quase exclusiva pelo seu próprio processo de ensinoaprendizagem, desresponsabilizando cada vez mais o Estado pelos investimentos na expansão da rede de ensino regular e na manutenção e valorização do corpo de profissionais para atuar na educação pública.

É importante pontuar, também, que o aluno oriundo da classe trabalhadora terá que contar com uma rede escolar que subsidie a infraestrutura pedagógica e tecnológica adequada para realização do ensino a distância, pois a escola é o seu único espaço e tempo de apoio para realização dos estudos. Ele precisa de escolas equipadas com laboratórios e acesso a internet, uma vez que a maioria deles não possui acesso a recursos tecnológicos fora da instituição escolar.