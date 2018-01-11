Enivaldo dos Anjos: "Se o guincho voltar, rompo com o governo"

Alvo de uma CPI por supostas irregularidades, o serviço de remoção de guincho está parado no Estado. Crédito: G1

Fiel aliado do Palácio Anchieta, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) ameaça romper com o governo do Estado se o serviço de guincho da polícia voltar, conforme noticiado ontem, em primeira mão, pela coluna. "A 'Máfia do Guincho' não pode ser ressuscitada", reagiu o deputado, que é presidente e um dos mais ativos membros da CPI dos Guinchos da Assembleia.

O parlamentar prometeu mobilizar o Legislativo, o Ministério Público e a sociedade contra a volta do serviço de guincho da polícia, anunciado ontem durante a reunião da cúpula da segurança pública do Estado no Palácio da Fonte Grande. "Eles não vão voltar", reafirmou Enivaldo.

Segundo anunciado na reunião, o serviço será retomado nesta segunda-feira, inicialmente em Vitória e Serra. A seguir, será estendido aos demais municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória.

A CPI