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  • Enivaldo dos Anjos: "Se o guincho voltar, rompo com o governo"
Leonel Ximenes

Enivaldo dos Anjos: "Se o guincho voltar, rompo com o governo"

Públicado em 

11 jan 2018 às 14:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Alvo de uma CPI por supostas irregularidades, o serviço de remoção de guincho está parado no Estado. Crédito: G1
Fiel aliado do Palácio Anchieta, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) ameaça romper com o governo do Estado se o serviço de guincho da polícia voltar, conforme noticiado ontem, em primeira mão, pela coluna. "A 'Máfia do Guincho' não pode ser ressuscitada", reagiu o deputado, que é presidente e um dos mais ativos membros da CPI dos Guinchos da Assembleia.
O parlamentar prometeu mobilizar o Legislativo, o Ministério Público e a sociedade contra a volta do serviço de guincho da polícia, anunciado ontem durante a reunião da cúpula da segurança pública do Estado no Palácio da Fonte Grande. "Eles não vão voltar", reafirmou Enivaldo.
Segundo anunciado na reunião, o serviço  será retomado nesta segunda-feira, inicialmente em Vitória e Serra. A seguir, será estendido aos demais municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória.
A CPI
A CPI da Máfia dos Guinchos da Ales, instalada em 2015, apura supostas irregularidades no serviço no Espírito Santo. A CPI tem ouvido autoridades de trânsito, empresas de reboque de veículos e proprietários de pátios credenciados pelo Detran, além de cidadãos e proprietários de veículos guinchados, multados ou guardados em pátios no Estado. A relatora é a deputada Janete de Sá (PMN).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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