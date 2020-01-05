Enfrentar a desigualdade é combater a violência

Força Nacional em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

O crescimento da violência e da criminalidade nas últimas décadas tem se mostrado um dos mais importantes problemas nacionais, e já há algum tempo ocupa lugar de destaque na agenda pública contemporânea. Apesar da complexidade que envolve o fenômeno e suas decorrências, é consenso entre pesquisadores e especialistas a relação de causalidade entre aspectos econômicos, especialmente o desemprego, e a violência.

Pesquisa divulgada nesta segunda (30) pelo Instituto Datafolha revela que para a maioria dos brasileiros o desemprego e a desigualdade na distribuição de renda estão na origem do problema. Mais da metade dos entrevistados considera ser mais importante que o governo priorize investimentos na área social, em programas voltados para a redução do desemprego e melhorias na educação, do que simplesmente contratar mais policiais, adquirir armamentos mais modernos ou aumentar o numero viaturas.

Essa nova percepção da população alinha-se aos resultados de um conjunto de estudos nacionais e internacionais que apontam para resultados positivos e altamente significativos dos investimentos em emprego e educação na redução da violência.

Ao verificar os impactos desses fatores junto aos 78 municípios do Espírito Santo em estudo recente desenvolvido junto ao Programa de Pós-graduação em Administração da Ufes, foi possível confirmar essas evidências, especialmente ao comparar o número de pessoas desempregadas e a variação dos crimes contra o patrimônio e de crimes letais intencionais.

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Os resultados mostraram que a cada ponto percentual de aumento no número de pessoas desempregadas houve um acréscimo de 0,5% no índice de crimes contra o patrimônio e de 0,3% no índice de crimes letais intencionais.

O estudo concluiu ainda que o poder de dissuasão derivado do aumento do número de policiais e da ação do patrulhamento produziram diferentes efeitos de acordo com a modalidade criminosa. No caso dos crimes contra o patrimônio, verificou-se que quanto menor o número de policiais e de abordagens, maiores os índices de criminalidade.

Esse resultado, entretanto, não se repetiu quando avaliada a relação entre policiamento ostensivo e crimes letais intencionais. Para esse tipo de crime um menor número de policiais e de abordagens apresentou pouca significância, evidenciando que determinados tipos de crime são menos permeáveis ao poder de prevenção da polícia.

Entre as principais implicações práticas dessa nova percepção destacam-se a urgência em desenvolver de políticas públicas voltadas para a geração de empregos e a inserção de jovens no mercado de trabalho produzindo, além de benefícios econômicos e sociais diretos para as famílias capixabas, impactos na redução da criminalidade relacionada com o desemprego, e avanços no debate sobre soluções para a violência endêmica que assola nosso Estado, para além do tradicional discurso de aumento do efetivo policial.