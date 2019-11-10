Vitória termina Rua de Lazer mais cedo por conta da prova do Enem

Rua de Lazer foi finalizada mais cedo devido ao segundo dia de provas do Enem Crédito: Prefeitura de Vitória

Neste domingo (10) ocorre o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por conta disso, a Prefeitura de Vitória informou que a Rua de Lazer, que fecha o trânsito em dois pontos da Praia de Camburi, já foi encerrada, às 10h, "para garantir a fluidez no trânsito" no deslocamento dos candidatos. Já a ciclofaixa que liga o Tancredão a Jardim Camburi funcionará normalmente, permitindo que os candidatos utilizem a faixa exclusiva para se deslocarem de bicicletas até os locais de prova.

"As Ruas de Lazer em Camburi, tanto no trecho Jardim da Penha - Mata da Praia quanto em Jardim Camburi, funcionarão excepcionalmente das 7 às 10 horas neste domingo (10)", diz o comunicado da prefeitura.

A Rua de Lazer no Centro, que é realizada tradicionalmente na Avenida Beira Mar, não funcionou neste domingo. "Também não estará aberta a ciclofaixa nas avenidas João Santos Filho e Alberto Torres, em Ilha de Santa Maria e Jucutuquara."

Neste domingo, serão aplicadas provas de Matemática, Física, Química e Biologia e o tempo será menor do que na primeira avaliação. Ao todo, 76.684 devem comparecer ao segundo e último dia de provas no Estado, já que 25% faltaram na semana passada e estão fora do exame.