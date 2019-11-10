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Domingo de prova

Vitória termina Rua de Lazer mais cedo por conta da prova do Enem

Tradicionalmente aos domingos há o fechamento de um sentido da Dante Michelini e da Avenida Beira Mar. Mas, devido às provas, houve alteração nos horários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 11:56

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 11:56

Rua de Lazer foi finalizada mais cedo devido ao  segundo dia de provas do Enem Crédito: Prefeitura de Vitória
Neste domingo (10) ocorre o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por conta disso, a Prefeitura de Vitória informou que a Rua de Lazer, que fecha o trânsito em dois pontos da Praia de Camburi, já foi encerrada, às 10h, "para garantir a fluidez no trânsito" no deslocamento dos candidatos. Já a ciclofaixa que liga o Tancredão a Jardim Camburi funcionará normalmente, permitindo que os candidatos utilizem a faixa exclusiva para se deslocarem de bicicletas até os locais de prova.
"As Ruas de Lazer em Camburi, tanto no trecho Jardim da Penha - Mata da Praia quanto em Jardim Camburi, funcionarão excepcionalmente das 7 às 10 horas neste domingo (10)", diz o comunicado da prefeitura.
A Rua de Lazer no Centro, que é realizada tradicionalmente na Avenida Beira Mar, não funcionou neste domingo. "Também não estará aberta a ciclofaixa nas avenidas João Santos Filho e Alberto Torres, em Ilha de Santa Maria e Jucutuquara."

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Neste domingo, serão aplicadas provas de Matemática, Física, Química e Biologia e o tempo será menor do que na primeira avaliação. Ao todo, 76.684 devem comparecer ao segundo e último dia de provas no Estado, já que 25% faltaram na semana passada e estão fora do exame.
E para atender o aumento da demanda devido à realização das provas, mais 55 ônibus estarão à disposição dos usuários da Grande Vitória neste domingo (10). Serão 38 coletivos do sistema Transcol e outros 17 de linhas municipais da Capital.

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