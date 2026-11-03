Reta final do Enem 2026: reveja o aulão de História transmitido nesta terça (3)

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 entra na reta final. Nesta terça-feira (3), às 19h30, foi transmitido o primeiro aulão de revisão, dedicado à disciplina de História, com foco nos períodos e processos históricos que mais são cobrados na prova.





A aula foi ministrada pela professora Grazi Menezes, do Gama Pré-Vestibular. Começou às 19h30 e seguiu até as 21h. Reveja a transmissão ao vivono player acima.