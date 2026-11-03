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Hora da revisão

Reta final do Enem 2026: reveja o aulão de História transmitido nesta terça (3)

Aulão de abertura foi comandado pela professora Grazi, do Gama Pré-Vestibular

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 19:19

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

03 nov 2026 às 19:19

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 entra na reta final. Nesta terça-feira (3), às 19h30, foi transmitido o primeiro aulão de revisão, dedicado à disciplina de História, com foco nos períodos e processos históricos que mais são cobrados na prova.


 A aula foi ministrada pela professora Grazi Menezes, do Gama Pré-Vestibular. Começou às 19h30 e seguiu até as 21h. Reveja a transmissão ao vivono player acima.

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O aulão de História abriu a sequência de lives de revisões, uma parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, voltada para as provas do primeiro dia do exame, marcado para o próximo domingo (8).


Confira o cronograma dos próximos aulões da semana (das 19h30 às 21h):

  • Quarta-feira (4): Geografia, com Aureo Júnior

  • Quinta-feira (5): Filosofia e Sociologia, com Alysson

  • Sexta-feira (6): Linguagens, com Jô Kutz


O "Enem na Mira" é uma maratona gratuita de revisões ao vivo com professores do Gama Pré-Vestibulafocada nos conteúdos e questões que mais caem no Exame.

No domingo (8), haverá também transmissão ao vivo com os comentários e a análise do gabarito da primeira prova.

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