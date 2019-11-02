Intensivão para o Enem na Rede Gazeta

Intensivão para Enem na Rede Gazeta Crédito: Esthefany Mesquita

O intensivão teve como instrutor Lúcio Manga, que é professor há mais de 20 anos. O aulão deste sábado foi voltado para a redação do Enem. Lúcio destacou apostas de temas que podem cair na prova do Enem, entre eles educação e segurança. Vale lembrar que a redação é parte da aprovação, pontuou.

Além das apostas das questões que podem estar no exame, o professor deu também dicas de como começar a avaliação. Comece sempre pela redação. Faça seu rascunho, lembre da introdução, desenvolvimento e conclusão com proposta. Mas assim que escrever o rascunho, não leia, vá fazer as questões objetivas e depois de 1h30, 2 horas, você volta para redação e aí sim comece a corrigir, ver os erros de gramática.

O professor destacou que, quando o aluno acaba de escrever a redação, o conteúdo está introduzido na mente do aluno, fazendo com que ele possa ter dificuldades em encontrar os erros. Tem que se distanciar um pouco para que seja possível ver o que tem de errado. Dificilmente quem acaba de escrever e vai corrigir encontra tantos erros, relatou.

Além de dar a dica de iniciar a prova pela redação, o professor destacou o passo a passo da redação. Chamamos de competências. Existem pessoas de várias partes do mundo corrigindo as provas. A prova de um aluno pode ser corrigida aqui no Espírito Santo e por um professor em outro estado, para fazer um comparativo, então para ter uma boa nota na avaliação de ambos é necessário atenção e estudo.

Segundo o professor, são cinco tipos de competências. "São elas as responsáveis pela boa construção da redação, convenções da escrita, gramaticais, escolha de registro, vocabulário, são analisados na correção".

Intensivão para Enem na Rede Gazeta Crédito: Esthefany Mesquita

Lúcio Manga falou ainda sobre o direcionamento temático para redação, ou seja, o que pode cair como tema da prova deste ano. Entres os temas foram citados educação, segurança, social, político, cultural e científico.

ALUNOS

Elisa Rabello, de 37 anos, quer tentar vestibular para medicina . Ela falou sobre a importância de pegar dicas com o intensivão de hoje.

Ela falou de alguns pensadores que são importantes que a gente conheça para citar na redação. Falou também em como podemos abranger e concluir nossos textos. Isso vai nos ajudar ter uma ótima pontuação.

Já Gabriela Banadinin, de 23 anos, relatou que a revisão dos temas vai ajudar nessa etapa. Ele relembrou coisas que a gente estudou lá atrás. É importante irmos para a prova amanhã com a lembrança mais fresca, contou.

PROJETO A GAZETA

A editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, falou da importância do projeto. O projeto do Enem deste ano só reforça o propósito da marca A Gazeta depois de sua transformação digital. Nossa ideia foi levar informação aos estudantes na plataforma que eles consomem conteúdo: o celular. Por isso tivemos podcast e notícias pelo WhatsApp. A realização do aulão coroa a proposta de aproximação com o público. Queremos que o capixaba saiba que pode contar com A Gazeta, pontuou.

Competência 5 Demonstrar domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. Selecionar relacionar organizar e interpretar informações fatos opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos.

EDUCAÇÃO:

O bullyng e a violência nas escolas



O uso da tecnologia nas escolas



O papel do professor e a escola sem partido

A evasão escolar



O desempenho escolar



Ensino religioso e escolas cívico militares



A mudança no ensino médio (BNCC)



Educação a distância



Educação domiciliar A importância do investimento na educação de base

Intensivão para Enem na Rede Gazeta Crédito: Esthefany Mesquita

SEGURANÇA:

Sistema prisional



Tráfico de drogas e a nova lei anti drogas



Liberação para acesso a armas de fogo



Redução da maioridade penal



O papel da polícia



A cultura do medo



Política nacional de segurança pública



SOCIAL

Lixo e consumo



A corrupção



O problema social do crack



Gravidez na adolescência



Consumo de bebida alcóolica na juventude



Abuso sexual de menores



A condição social do idoso



Mobilidade urbana



Intensivão para Enem na Rede Gazeta Crédito: Esthefany Mesquita

O professor pontuou ainda temais que poderão ser usados na prova deste ano. Confira.

POLÍTICO:

O regime democrático



Ordem e progresso



Liberdade de imprensa e liberdade de expressão



Cidadania



CULTURAL: