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Inep divulga nesta quarta locais de prova do Enem

Candidatos poderão conferir no Cartão de Confirmação da Inscrição o número da sala onde farão o exame e a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 10:46

Publicado em 

16 out 2019 às 10:46
Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 03 e 10 de novembro vão conhecer hoje os locais de prova. O Cartão de Confirmação da Inscrição será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), segundo calendário.
O Cartão poderá ser consultado na página do Inep ou pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play. Para acessar o Cartão, o candidato precisa informar a senha cadastrada na hora da inscrição no Enem 2019.
Candidatos podem acessar informações sobre a prova em aplicativo do Enem Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os estudantes poderão conferir, no Cartão, o número da sala onde farão o exame; a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição; e o tipo de atendimento específico e especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados; entre outras informações.
A abertura dos portões está prevista para as 12h, pelo horário oficial de Brasília, e o fechamento, às 13h. A prova começa às 13h30. Porém, o Inep recomenda que os participantes cheguem ao local da prova uma hora antes.

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O Inep também recomenda que os candidatos levem o Cartão de Confirmação da Inscrição impresso nos dois dias de prova e orienta aos estudantes não deixem para acessar o documento somente na véspera da prova.
O Enem 2019 será realizado em 1.727 municípios brasileiros. Há mais de 5 milhões de candidatos inscritos em todo o país para fazer o exame. Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. 

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 Os estudantes podem ainda concorrer a bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos e a financiamentos pelo Fundo de Financiamento Estudantil.

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