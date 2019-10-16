Inep divulga nesta quarta locais de prova do Enem

Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 03 e 10 de novembro vão conhecer hoje os locais de prova. O Cartão de Confirmação da Inscrição será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), segundo calendário.
O Cartão poderá ser consultado na página do Inep ou pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play. Para acessar o Cartão, o candidato precisa informar a senha cadastrada na hora da inscrição no Enem 2019.
Os estudantes poderão conferir, no Cartão, o número da sala onde farão o exame; a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição; e o tipo de atendimento específico e especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados; entre outras informações.
A abertura dos portões está prevista para as 12h, pelo horário oficial de Brasília, e o fechamento, às 13h. A prova começa às 13h30. Porém, o Inep recomenda que os participantes cheguem ao local da prova uma hora antes.
O Inep também recomenda que os candidatos levem o Cartão de Confirmação da Inscrição impresso nos dois dias de prova e orienta aos estudantes não deixem para acessar o documento somente na véspera da prova.
O Enem 2019 será realizado em 1.727 municípios brasileiros. Há mais de 5 milhões de candidatos inscritos em todo o país para fazer o exame. Quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano pode usar as notas do Enem para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior.
Os estudantes podem ainda concorrer a bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos e a financiamentos pelo Fundo de Financiamento Estudantil.