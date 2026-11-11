Enem 2026: veja live com dicas para questões de Matemática nesta quarta (11)

Por ser a disciplina com o maior número de questões no segundo dia do Enem, Matemática ganha uma estratégia diferente na reta final de preparação. Para dar conta de todo o conteúdo sem sobrecarregar os estudantes, a revisão ao vivo desta semana foi dividida entre a live desta quarta-feira (11) e a de sexta (13), no horário das 19h30 às 21 horas.





Assista à live de hoje clicando no player acima!





De acordo com o professor Wagner Sandre, as duas aulas se completam para abordar 100% dos assuntos que deverão ser cobrados no próximo domingo (15).





Na live de hoje, o foco principal está na matemática básica, que envolve aritmética e álgebra, análise de gráficos e tabelas, funções, porcentagens, estatística e grandezas proporcionais. O professor diz que as questões consideradas fáceis pelo TRI costumam estar nesses blocos. "Cada candidato deve focar ao máximo para garantir todas as questões de nível fácil, tendo assim uma nota razoavelmente boa como ponto de partida", afirma.





Antes da live, Wagner também dá uma dica de ouro para quem fica ansioso ao ver cálculos extensos nas questões: "Não comece as multiplicações e divisões logo no início da questão. Tente fazer simplificações dos números. Quando os valores das alternativas estão numericamente distantes uns dos outros, o aluno pode fazer arredondamentos estratégicos, para economizar tempo."





O Enem na Mira é um projeto realizado em parceria por A Gazeta e pelo Gama Pré-Vestibular, com a transmissão de revisões ao vivo e gratuitas para a preparação do Enem.





Confira a agenda das lives desta semana (sempre no horário de 19h30 às 21h):





Segunda (9/11): Biologia - Prof. Paulo Victor (reveja aqui)

Terça (10/11): Química - Prof. Filipe Barros (reveja aqui)

Quarta (11/11): Matemática - Prof. Wagner Sandre

Quinta (12/11): Física - Prof. Alexsandro

Sexta (13/11): Matemática - Prof. Wagner Sandre

Domingo (15/11): Live de gabarito e comentários do 2º dia