Enem 2026: aulão de Biologia nesta segunda (9) revisa os temas mais cobrados; assista ao vivo

Com a primeira etapa concluída, a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 entra na semana decisiva. As provas de Ciências da Natureza e Matemática serão aplicadas no próximo domingo (15).





Para abrir a segunda fase do projeto "Enem na Mira", o aulão ao vivo desta segunda-feira (9) é dedicado aos temas de Biologia. Assista à transmissão clicando acima!





A partir das 19h30, o professor Paulo Victor, o PV, comanda a transmissão focada em resolver questões no formato do exame e direcionar o estudo para o que realmente cai.





"Nesta última semana, os alunos precisam focar biotecnologia, meio ambiente, ciclos biogeoquímicos e evolução. É preciso garantir que esses conceitos estejam muito bem fundamentados. Essa é uma prova interpretativa, mas, para conseguir interpretar bem, a boa revisão conceitual e o treino são essenciais", afirma Paulo Victor.





O projeto "Enem na Mira" é uma parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, oferecendo revisões diárias gratuitas das 19h30 às 21h, durante as duas semanas de provas.



Acompanhe as próximas lives de revisão desta semana: