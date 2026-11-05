Enem: reveja o aulão de Filosofia e Sociologia transmitido nesta quinta (5)

Mais do que memorizar as teorias, um dos segredos da prova de Ciências Humanas do Enem está em identificar a linha de pensamento dos autores por trás de cada enunciado. Para ajudar os estudantes nessa leitura estratégica, o projeto "Enem na Mira" transmitiu ao vivo, nesta quinta-feira (5), das 19h30 às 21 horas, a revisão de Filosofia e Sociologia, do professor Alysson Gambarti.





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Alysson detalhou os temas que costumam aparecer mais na prova. Em Filosofia, a aula destacou a transição do pensamento clássico (como Ética e Política em Platão e Aristóteles) para a filosofia moderna (empirismo, contratualismo e o Iluminismo de Kant), além das correntes contemporâneas.





Em Sociologia, o foco se volta para as teorias sociológicas clássicas de Marx, Durkheim e Weber, articuladas a debates atuais sobre cidadania, cultura, trabalho e desigualdade social.





A iniciativa é resultado de uma parceria entre A Gazeta e o Gama Pré-Vestibular, oferecendo aulas de revisão gratuitas para ajudar na preparação dos alunos.