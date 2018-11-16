Empréstimo de R$ 184 milhões para a Segurança em pauta no BNDES

Parte do empréstimo do BNDES será destinado à compra de veículos para a PM. Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

A diretoria do BNDES coloca em pauta nesta quarta a liberação de um empréstimo de R$ 184 milhões para a Segurança Pública do ES. São cinco eixos de investimento: tecnologia da informação, sistemas de inteligência e análise criminal, aquisição de veículos, equipamentos policiais e de segurança individual e construção de unidades.

As unidades

Com o dinheiro, será possível construir o Centro de Inteligência da Polícia Militar, o 10º Batalhão (Guarapari) e as 6ª (Domingos Martins) e 10ª (Anchieta) Companhias Independentes. Na Polícia Civil, a Delegacia Regional de Cachoeiro começará a ser construída, segundo a Sesp.

Os equipamentos

Também serão adquiridos 601 veículos para as Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros, além de 395 espingardas, 2.300 coletes balísticos e 400 câmeras pessoais para as instituições policiais.

Relaxou

Dia desses, em Bento Ferreira, um motorista de aplicativo dirigia à noite vestido com camiseta tipo regata.

Mal, muito mal

Aliás, tem muito passageiro reclamando que alguns carros de aplicativos estão malcheirosos e malcuidados.

Conexão Sul-Sudeste

Reportagem da “Veja” sobre a juíza Elisabeth Hardt, a nova Sérgio Moro da Lava Jato, diz que ela namora um juiz federal do Espírito Santo.

Pensamento do dia

“A gente só dá valor a uma pessoa quando a gente a perde.” (De Lula, com saudades de Sérgio Moro).

Em família

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos recebeu do seu sobrinho, o vereador Mazinho dos Anjos, o título de Cidadão Vitoriense.

Nova etiqueta

Um internauta obervou as tendências à mesa do governo Bolsonaro:

* Toalhas de mesa – out

* Guardanapos – out

* Chefs de cozinha nos palácios da Alvorada e do Planalto – out

* Papel-toalha como guardanapo – in

* Farofa industrializada – in

* Leite condensado – in

* Pão francês – in.

Vaga cara

O Estado desapropriou oito imóveis (R$ 13,4 milhões) para construir um estacionamento no Cais das Artes. Não sairia mais barato pagar a viagem de aplicativo para todo mundo que for lá assistir a um espetáculo?

Ladrão beócio

A PRF apreendeu em SP uma carga de 700 mil maços de cigarros contrabandeados por causa de um erro de grafia na nota fiscal – estava escrito “bubina”. Tá vendo? Até a bandidagem precisa conhecer bem o idioma.

Agora vai

A Prefeitura de Santa Teresa editou um decreto proibindo tráfego e manobras de veículos sobre as calçadas. E a gente pensando que trafegar por onde os pedestres passam já fosse proibido.

Contagem regressiva

Não se desespere: daqui a 33 dias tem outro feriadão. O último do ano.

Ambição socialista

Tem gente no PSB que está se movimentando para emplacar o nome do secretário-geral do partido, Carlos Rafael, para a vaga de Valci Ferreira no tribunal de Contas do Estado (TCES).

Atraso

Comunismo ainda é assunto no Brasil. Enquanto isso, o mundo avança.

Denunciou, prendeu

O serviço Disque-Denúncia 181, que desde julho aceita vídeos e imagnes, já contribuiu, só neste ano, para a prisão de mais de 750 criminosos.

Alô, Leitão da Silva!

Está com inveja da Leste-Oeste, que será entregue antes?