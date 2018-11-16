Empréstimo de R$ 184 milhões para a Segurança em pauta no BNDES

Parte do empréstimo do BNDES será destinado à compra de veículos para a PM.Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES
A diretoria do BNDES coloca em pauta nesta quarta a liberação de um empréstimo de R$ 184 milhões para a Segurança Pública do ES. São cinco eixos de investimento: tecnologia da informação, sistemas de inteligência e análise criminal, aquisição de veículos, equipamentos policiais e de segurança individual e construção de unidades.
As unidades
Com o dinheiro, será possível construir o Centro de Inteligência da Polícia Militar, o 10º Batalhão (Guarapari) e as 6ª (Domingos Martins) e 10ª (Anchieta) Companhias Independentes. Na Polícia Civil, a Delegacia Regional de Cachoeiro começará a ser construída, segundo a Sesp.
Os equipamentos
Também serão adquiridos 601 veículos para as Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros, além de 395 espingardas, 2.300 coletes balísticos e 400 câmeras pessoais para as instituições policiais.
Relaxou
Dia desses, em Bento Ferreira, um motorista de aplicativo dirigia à noite vestido com camiseta tipo regata.
Mal, muito mal
Aliás, tem muito passageiro reclamando que alguns carros de aplicativos estão malcheirosos e malcuidados.
Conexão Sul-Sudeste
Reportagem da “Veja” sobre a juíza Elisabeth Hardt, a nova Sérgio Moro da Lava Jato, diz que ela namora um juiz federal do Espírito Santo.
Pensamento do dia
“A gente só dá valor a uma pessoa quando a gente a perde.” (De Lula, com saudades de Sérgio Moro).
Em família
O deputado estadual Enivaldo dos Anjos recebeu do seu sobrinho, o vereador Mazinho dos Anjos, o título de Cidadão Vitoriense.
Nova etiqueta
Um internauta obervou as tendências à mesa do governo Bolsonaro:
* Toalhas de mesa – out
* Guardanapos – out
* Chefs de cozinha nos palácios da Alvorada e do Planalto – out
* Papel-toalha como guardanapo – in
* Farofa industrializada – in
* Leite condensado – in
* Pão francês – in.
Vaga cara
O Estado desapropriou oito imóveis (R$ 13,4 milhões) para construir um estacionamento no Cais das Artes. Não sairia mais barato pagar a viagem de aplicativo para todo mundo que for lá assistir a um espetáculo?
Ladrão beócio
A PRF apreendeu em SP uma carga de 700 mil maços de cigarros contrabandeados por causa de um erro de grafia na nota fiscal – estava escrito “bubina”. Tá vendo? Até a bandidagem precisa conhecer bem o idioma.
Agora vai
A Prefeitura de Santa Teresa editou um decreto proibindo tráfego e manobras de veículos sobre as calçadas. E a gente pensando que trafegar por onde os pedestres passam já fosse proibido.
Contagem regressiva
Não se desespere: daqui a 33 dias tem outro feriadão. O último do ano.
Ambição socialista
Tem gente no PSB que está se movimentando para emplacar o nome do secretário-geral do partido, Carlos Rafael, para a vaga de Valci Ferreira no tribunal de Contas do Estado (TCES).
Atraso
Comunismo ainda é assunto no Brasil. Enquanto isso, o mundo avança.
Denunciou, prendeu
O serviço Disque-Denúncia 181, que desde julho aceita vídeos e imagnes, já contribuiu, só neste ano, para a prisão de mais de 750 criminosos.
Alô, Leitão da Silva!
Está com inveja da Leste-Oeste, que será entregue antes?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.