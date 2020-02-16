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Fisco

Empresas acabam sendo reféns de um sistema fiscal perverso

Não importa se houve ou não a transferência da titularidade do produto. Para os fiscos estaduais, basta a circulação física da mercadoria, a que título for

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 fev 2020 às 05:00

Colunista

Obrigações fiscais Crédito: Divulgação
É do conhecimento de todos que o ICMS incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e alguns serviços. Os Estados são competentes para legislar sobre este imposto e definem como fato gerador a movimentação de mercadorias dentro de uma mesma empresa.
Ou seja, não importa se houve ou não a transferência da titularidade do produto. Para os fiscos estaduais, basta a circulação física da mercadoria, a que título for. Isso quer dizer que as transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, dentro ou fora do Estado, são consideradas como atividades tributadas pelo ICMS.
Em contrapartida, para os contribuintes, a circulação deve ser jurídica, isto é, deve haver a transferência de titularidade da mercadoria, o que implica dizer que o mero deslocamento de produtos de um estabelecimento para outro não configura fato gerador do ICMS, desde que este estabelecimento seja da mesma empresa. Certos estão os contribuintes, visto que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, firmado na edição da Súmula 166: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

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O ordenamento jurídico não ampara a pretensão arrecadatória dos Estados que exigem tal recolhimento, pois o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si só, não se subsome à hipótese de incidência de ICMS. Para a ocorrência do fato gerador é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
Também o Supremo Tribunal Federal se pronunciou inúmeras vezes pela não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos de mesma titularidade, sejam elas para filiais localizadas dentro ou fora do Estado.

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Nota-se, por fim, que não pode o Estado de origem cobrar ICMS na operação de transferência, visto que não se constata na operação o aspecto material da hipótese de incidência constitucionalmente exigida. Esta é, no fundo, uma das causas que move a guerra fiscal. As empresas acabam sendo reféns de um sistema perverso que visa arrecadar a todo custo.
*O autor é advogado especialista em direito tributário, empresarial e planejamento fiscal, contabilista com experiência em auditoria contábil

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